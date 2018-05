200 bệnh nhân bỏng được mổ miễn phí

Gia đình bé Nguyễn Minh Khôi, Cái Nước, Kiên Giang may mắn được phẫu thuật đợt này. Cậu bé bị bỏng năm 4 tuổi trong lúc đùa nghịch với chó cưng gần hầm than còn cháy, cậu nhảy vào cứu chú chó rớt vào hầm than, bị bỏng hai chân.