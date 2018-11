24 công ty quảng cáo thực phẩm chức năng thành thuốc chữa bệnh

Theo Cục An toàn Thực phẩm, các công ty này vi phạm luật quảng cáo như nội dung không phù hợp, thổi phồng tác dụng của thực phẩm, quảng cáo khi chưa được phép...

Cục An toàn thực phẩm buộc các công ty thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm về chất lượng, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm. Cục thu hồi 54 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, 8 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và 7 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

10 tháng đầu năm, Cục An toàn Thực phẩm đã quyết định phạt vi phạm hành chính đối với 99 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, tổng số tiền phạt hơn 5,5 tỷ đồng.

Lê Nga