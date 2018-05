3 bệnh lý tim mạch có nguyên nhân từ huyết khối

Bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) gây nên chủ yếu bởi các cục máu đông ở chân và bệnh thuyên tắc phổi (PE) do khối máu đông di chuyển lên phổi là 2 loại huyết khối nguy hiểm tạo nên VTE.

Các cục máu đông ở tĩnh mạch sâu (chủ yếu là ở chân) có thể di chuyển lên phổi, gây thuyên tắc phổi.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, VTE là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, Australia, Argentina, cứ 1.000 người thì có 0,75 - 2,7 bệnh nhân bị VTE và tăng lên 7 người đối với nhóm dân số trên 70 tuổi. Tính riêng tại châu Âu, cứ 37 giây thì có một người châu Âu tử vong vì huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc thuyên tắc phổi.

Hội nghị đông máu và huyết khối khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APSTH) lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội.

"Ngày huyết khối thế giới - World Thrombosis Day (WTD)" do Hội Huyết khối và Thuyên tắc Quốc tế (ISTH) và đối tác sáng lập Bayer HealthCare giới thiệu chính thức vào ngày 13/10 hằng năm. WTD được 175 tổ chức y tế trên toàn cầu hưởng ứng bằng một chuỗi các hoạt động và hội nghị chuyên sâu.

Tại Việt Nam, trong vòng một tháng qua đã diễn ra 2 hội nghị quốc tế về huyết khối để hưởng ứng sự kiện này. Hội nghị đông máu và huyết khối khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 8 (Hà Nội) do Hội Huyết khối và Thuyên tắc châu Á - Thái Bình Dương và Viện Truyền máu Huyết học Trung ương Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 800 bác sĩ trên các nước. Ngoài ra, còn có hơn 300 bác sĩ tim mạch tham gia Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 14 (Đà Nẵng) do Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Hội nghị thu hút hàng trăm bác sĩ tim mạch, huyết khối và bác sĩ đa khoa đầu ngành tham dự.

Ông Manoj Saxena - Giám đốc nhánh dược phẩm kê toa của Bayer HealthCare Việt Nam đánh giá: “Các hội nghị khoa học này là diễn đàn cho các chuyên gia y tế chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm, cũng như nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong huyết khối và cầm máu”.

Chủ đề tại các hội nghị khoa học tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân đối với bệnh thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Nguy cơ tử vong do cục máu đông đến nay vẫn bị xem nhẹ và hiểu sai. Theo khảo sát của ICM Research (Anh), chỉ có 1/10 người xem huyết khối nguy hiểm như bệnh AIDS, ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến hoặc tai nạn giao thông. Ở châu Âu, tử vong do huyết khối cao gấp ba lần so với tổng số ca tử vong do các nguyên nhân trên.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng thảo luận về vai trò của thuốc kháng đông đường uống mới trong quản lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Chỉ định được mở rộng của thuốc kháng đông đường uống mới tại Việt Nam trong điều trị bệnh thuyên tắc phổi cũng được công bố.

Bác sĩ Joerg Moeller - Giám đốc phát triển toàn cầu của Bayer HealthCare nhấn mạnh, sự ra đời của "Ngày huyết khối thế giới 13/10" có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu số ca chưa được chẩn đoán, gia tăng việc áp dụng các thành tựu y khoa nhằm phòng ngừa nguy cơ và cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân huyết khối trên thế giới.

Minh Tân