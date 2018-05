3 bố con nhập viện do bị tạt axit bỏng nặng

Bác sĩ Trần Văn Khoa, Khoa Phỏng Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Giáp Thị Mỹ Trinh 23 tuổi nhập viện với diện tích bỏng 9% độ 2, 3 ở mặt, mắt, thân, tay trái và hai chân. Đặc biệt bệnh nhân bị tổn thương ở mắt, thiếu máu giác mạc rất nặng, có thể ảnh hưởng đến thị lực sau này. Bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt lọc da hoại tử, điều trị và theo dõi thị lực.

Bệnh nhân Trinh tại bệnh viện. Ảnh: T.P

Em gái của Trinh tên Giáp Thị Mỹ Trâm, 18 tuổi bỏng axit 12% độ 2, độ 3 ở vùng mặt, cổ, thân, hai tay. Vùng bỏng nặng nhất là sau lưng, sẽ được phẫu thuật cắt bỏ da hoại tử. Bạn trai của Trinh là Hoàng Anh Tuấn 23 tuổi cũng nhập viện vì bỏng axit rải rác ở mặt, tứ chi.

Ông bố Giáp Văn Cường 47 tuổi điều trị tại khoa Mắt vì bỏng giác mạc và vùng cổ ngực. Bác sĩ Ngô Văn Hồng, Trưởng Khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mắt bên phải của bệnh nhân bị bong biểu mô nên thị lực giảm hơn mắt trái. Bác sĩ đã xử trí ban đầu, điều trị chống nhiễm trùng, giảm đau, tiên lượng phục hồi tốt.

Ông bố Giáp Văn Cường điều trị tại khoa Mắt. Ảnh: T.P

Người bố cho biết trong lúc cãi nhau do mâu thuẫn với hàng xóm tên Lê Văn Hào đã bị người này cầm can axit tạt cả nhà. Hiện công an TP Biên Hòa đã tạm giữ hình sự ông Hào để điều tra.

Lê Phương