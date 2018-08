3 loại mỹ phẩm chứa thủy ngân bị thu hồi

Các sản phẩm bị thu hồi là Cream new white tobe effective after 5 days; Cream Victory tobe effective after 5 days và Kem tàn nhang - tái tạo ngừa lão hóa Lavis, sản xuất tại Công ty Hoa Việt (Đồng Nai). Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP HCM, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai phát hiện 3 mẫu sản phẩm này chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá giới hạn cho phép.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đình lưu hành 3 loại mỹ phẩm, đồng thời yêu cầu thu hồi, báo cáo về Cục trước ngày 15/6.

Thủy ngân vào cơ thể qua hệ hô hấp hoặc thẩm thấu qua da. Triệu chứng người hít phải thủy ngân là ho, đau ngực. Tiếp xúc lâu dài có thể bị các biến chứng thần kinh như kém trí nhớ. Phụ nữ mang thai tiếp xúc với thủy ngân hàm lượng lớn có thể sảy thai hoặc khuyết tật thai nhi.

Phương Trang