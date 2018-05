3 loại thực phẩm cần tránh nếu bạn muốn trẻ lâu

Ảnh: Forbes.

Hãy giảm tiêu thụ đến mức tối thiểu 3 loại thực phẩm sau:

Đường - đường và các loại tinh bột tinh chế làm tăng lượng glucose trong máu, từ đó làm tăng glycation (sản phẩm kết hợp giữa đường với phân tử protein hoặc lipid). Glycation can thiệp vào quá trình sửa chữa da của collagen và elastin, khiến da khó giữ nguyên hình dáng.

Chất béo no - Có trong thịt lẫn mỡ và các sản phẩm sữa còn nguyên chất béo, chất béo no (hay chất béo bão hòa) có thể khiến bạn trông già hơn. Các chuyên gia cho biết ăn quá nhiều chất béo no có thể gây ra chứng viêm lão hóa da.

Rượu bia - Ngoại trừ rượu vang đỏ, chất cồn có thể gây hư hại cho da của bạn. Nó làm khô da và khi được chuyển hóa trong gan, nó tạo ra kẻ thù của làn da: các gốc tự do.

T. An (theo Good Housekeeping)