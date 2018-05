3 ngày Tết gần 90.000 người phải vào viện cấp cứu

Trong 3 ngày từ 29 đến mùng 2 Tết, các bệnh viện trên cả nước khám cấp cứu cho hơn 17.000 trường hợp tai nạn giao thông, trong đó 11% bị chấn thương sọ não (khoảng 2.000 ca). Tổng số tử vong kể cả trước viện và tiên lượng tử vong 88 người. So với 3 ngày Tết năm ngoái, số ca khám cấp cứu tăng 113%, số tử vong giảm 1%.

Cũng theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, có hơn 84.500 trường hợp được khám cấp cứu trong 3 ngày. Gần 2.000 ca khám, cấp cứu do đánh nhau, giảm đến 83% so với 3 ngày Tết năm ngoái. Đến 10 người chết do đánh nhau, chiếm 2% tử vong tại bệnh viện, trong khi năm ngoái chỉ có 4 ca.

Trong những ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Bạch Mai vân tổ chức khám, cấp cứu, điều trị như ngày thường.

Gần 2.000 trường hợp cấp cứu do ngộ độc thức ăn chủ yếu là rối loạn tiêu hóa, ngộ độc (say) rượu, chưa có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Tình hình dịch bệnh trong những ngày qua khá ổn định. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 24 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 8 tỉnh, thành. Trong 3 ngày, theo báo cáo của Viện Pasteur TP HCM cũng ghi nhận thêm 4 ca mắc tay chân miệng, 51 ca sốt xuất huyết. Như vậy, tích lũy từ đầu nam đến nay, cả nước có hơn 3.400 ca tay chân miệng tại 55 tỉnh, thành, một ca tử vong và gần 16.000 ca sốt xuất huyết tại 44 tỉnh, thành, 2 người tử vong.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, thông thường trước và trong Tết, số bệnh nhân nhập viện thường tăng đột biến, nhất là những ca cấp cứu được chuyển từ tuyến dưới lên và những trường hợp mắc bệnh mạn tính bị biến chứng nặng... Vì thế, trong những ngày Tết, các khoa vẫn tổ chức khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân như ngày thường. Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện cho biết, để giảm quá tải cho khoa Cấp cứu, bệnh viện đã mở thêm phòng cấp cứu. Ngoài ra, Khoa Khám bệnh sẽ bố trí thêm 3-4 kíp khám gồm đầy đủ các chuyên khoa với 10 giường bệnh điều trị ban ngày.

