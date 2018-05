30 người Sài Gòn nhiễm virus Zika, thành phố lập ủy ban chống dịch

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không quá hoang mang nhưng cũng không chủ quan, tăng cường diệt loăng quăng tại nơi sinh sống và nơi làm việc, phòng chống muỗi đốt. Nên sinh hoạt tình dục an toàn, sử dụng bao cao su để tránh lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Người từ vùng dịch về chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, không để bị muỗi chích trong vòng 14 ngày từ ngày trở về, tình dục an toàn ít nhất 28 ngày và nên liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn chi tiết. Bệnh do virus Zika thường có biểu hiện lâm sàng nhẹ nhưng có thể gây hậu quả trầm trọng nếu nhiễm bệnh trong những tháng đầu thai kỳ vì nguy cơ gây dị tật đầu nhỏ cho thai nhi. Những đường lây truyền là qua muỗi Aedes, qua quan hệ tình dục truyền máu, mẹ truyền sang con. Người xuất hiện triệu chứng nghi ngờ bệnh có thể đến 30 bệnh viện tại TP HCM và các cơ sở y tế trên cả nước để lấy máu xét nghiệm tìm virus Zika miễn phí. Dấu hiệu nghi ngờ bệnh là có phát ban và ít nhất hai trong 4 triệu chứng gồm sốt nhẹ, viêm kết mạc hoặc xung huyết kết mạc, đau khớp hoặc phù quanh khớp, đau cơ.