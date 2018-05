30 tuổi đã chán gần gũi vợ

Nam giới ám ảnh chuyện 'trên bảo dưới không nghe' / Nam giới thận trọng khi dùng lộc nhung

Đa phần nam giới rơi vào cảnh này đều ngại đến bác sĩ. "Một nửa" của họ cũng cảm thấy buồn phiền, chán nản. Hơn 1.000 câu hỏi gửi về chương trình tư vấn "Rối loạn sinh lý nam giới" do VnExpress tổ chức, có tới gần một nửa nam giới nằm trong độ tuổi 30 chia sẻ chuyện giảm sút ham muốn, rối loạn không rõ nguyên nhân.

Anh Mẫn, 30 tuổi ở Bình Dương tâm sự: “Hai năm gần đây ham muốn của tôi gần như không còn. Chiều vợ, nhiều lúc cố gắng nhưng không nổi. Tôi rất lo lắng không hiểu chuyện gì, dù rằng sinh hoạt, lối sống của tôi rất lành mạnh”.

Cùng nỗi lo trên, anh Thoại Nguyễn ở Hải Phòng cho biết mới ngoài 30, gần như anh không có nhu cầu “chuyện ấy”, dù rằng anh vẫn yêu vợ và không bị áp lực với công việc hay chuyện cơm áo gạo tiền. Gửi thư đến chương trình, anh băn khoăn không biết mình mắc bệnh gì và nhờ chuyên gia tư vấn cách cải thiện.

Trường hợp khác, anh Lâm Sơn ở Hà Nội không chỉ giảm ham muốn mà còn liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ triền miên. Anh chia sẻ: "Do công việc có trục trặc nên vài tháng nay tôi phải dùng thuốc ngủ hoặc an thần thì mới ngủ được. Về ‘khoản kia’, tôi giảm hẳn, gần như 'bỏ đói' vợ. Xin cho hỏi có phải do tôi đã bị chứng mãn dục nam hay chỉ do bị stress thiếu ngủ nên không muốn gần gũi?".

Giảm ham muốn ở nhiều nam giới thường do nồng độ Testosterone thấp.

Chuyện vợ chồng gặp trục trặc không chỉ khiến nam giới buồn phiền mà cánh chị em cũng tỏ ra lo lắng. Có người nghi ngờ chồng mình quan hệ ngoài luồng, lập phòng nhì mà hờ hững với vợ. Số khác đặt câu hỏi hay chồng không còn yêu, tuổi tác khiến mình không còn quyến rũ trong mắt ông xã. Rất nhiều độc giả nữ gửi thư đến chương trình cho biết họ cảm thấy bị tổn thương khi chồng hờ hững. Nhiều chị em chủ động nhờ các chuyên gia tư vấn giải pháp giúp chồng cải thiện tình trạng “chán yêu”.

Cảm thông với những băn khoăn của độc giả, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam phân tích nồng độ Testosterone thấp là nguyên nhân dẫn đến quá trình mãn dục nam, khiến 91% nam giới trong số này giảm ham muốn tình dục, 79% rối loạn cương và nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm trí nhớ, thiếu năng lượng, giảm hiệu suất trong công việc. Một số nguyên nhân khác như áp lực công việc, mâu thuẫn trong tình cảm hoặc mắc các bệnh lý tiểu đường, tim mạch cũng góp phần gây nên tình trạng giảm ham muốn tình dục ở nam giới.

Theo các chuyên gia, nam giới muốn phục hồi khả năng sinh lý, tăng ham muốn gối chăn cần có lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng cân đối, vận động hợp lý. Đồng thời, nam giới cần hạn chế các đồ uống có cồn như rượu, bia, nước ngọt; hạn chế đồ ăn nhanh, căng thẳng kéo dài, mất ngủ và không sử dụng các chất hỗ trợ sai cách.

Bên cạnh đó, nam giới cần giúp nồng độ Testosterone nội sinh (do cơ thể tự sinh ra) đạt mức nhu cầu cơ thể cần và duy trì ổn định. Việc bổ sung các thảo dược đặc hiệu có tinh chất Eurycoma Longifolia (LE:100) kích hoạt cơ thể tạo ra hormone nam tính mạnh mẽ, liên tục và thống nhất từ trên não bộ, tuyến yên xuống đến tinh hoàn đã được chứng minh giúp phái mạnh giữ “lửa” gối chăn, làm chậm mãn dục và duy trì sức khỏe toàn thân một cách bền vững.

