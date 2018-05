4 bé sơ sinh Bắc Ninh tử vong do 'sốc nhiễm khuẩn'

Các trẻ thiệt mạng sáng nay đều đang được điều trị tại Đơn nguyên sơ sinh từ khi lọt lòng. Bé gái thứ nhất sinh ngày 13/11, đẻ non 34 tuần, trọng lượng khi sinh 2,1 kg. Sau đẻ bé bị suy hô hấp, đã điều trị. Bé tử vong lúc 2h ngày 20/11. Bé gái thứ hai sinh ngày 16/11, đẻ non 35 tuần, trọng lượng khi sinh 1,6 kg, là em bé thụ tinh ống nghiệm. Bé bị suy hô hấp nặng, qua đời 9h30. Bé trai sinh non 34 tuần tuổi, trọng lượng 2,3 kg, sinh ngày 12/11. Bé được sinh mổ, sau sinh suy hô hấp, qua đời lúc 5h. Bé thứ tư, trẻ trai, sinh non 32 tuần với trọng lượng 1,6 kg. Bé được chẩn đoán suy hô hấp và tuần hoàn, qua đời lúc 8h30.