4 sai lầm trong việc chăm sóc trẻ

Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết rằng một chế độ chăm sóc khoa học sẽ giúp con phát triển cao lớn, thông minh. Tuy nhiên, nhiều người phân vân không biết cách chăm sóc như thế nào là hợp lý. Phòng tránh những sai lầm thường gặp dưới đây, bạn sẽ giúp bé yêu tối ưu hóa chiều cao ngay từ lứa tuổi mầm non.

Cha mẹ thấp con cũng thấp

Nhiều nghiên cứu khẳng định chiều cao của trẻ không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Do đó, các bậc cha mẹ có chiều cao hạn chế không nên bi quan về tầm vóc của trẻ. Bằng một chế độ chăm sóc phù hợp bao gồm dinh dưỡng khoa học, ngủ đủ giấc và vận động thể chất hợp lý, mẹ có thể giúp trẻ tối ưu tiềm năng chiều cao. Đặc biệt, dinh dưỡng khoa học đóng góp đến 40% chiều cao của trẻ.

Duy trì thói quen uống 400-500ml sữa mỗi ngày giúp cung cấp đủ các dưỡng chất giúp bé phát triển chiều cao.

Chỉ chú trọng uống sữa những năm đầu đời

Giai đoạn đầu đời cha mẹ thường rất chú trọng việc bổ sung sữa cho trẻ, tuy nhiên, khi bé vào độ tuổi mầm non thì việc uống sữa dần bị lơi lỏng. Bữa ăn hàng ngày hiện nay của trẻ mầm non chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu canxi và 10-20% nhu cầu vitamin D khuyến nghị. Do đó, trẻ rất cần được bổ sung sữa và các chế phẩm từ sữa để bổ sung đầy đủ và khoa học nhất các dưỡng chất liên quan đến tăng trưởng chiều cao như canxi, vitamin D, vitamin A, sắt, kẽm... Mẹ nên cho con thói quen uống từ 400 đến 500ml sữa mỗi ngày (tương đương 2 ly ở nhà và một hộp ở trường) và duy trì đến khi trưởng thành.

Bắt đầu vận động thể chất khi đến tuổi dậy thì

Một suy nghĩ thường gặp là đến giai đoạn dậy thì trẻ mới cần vận động để phát triển chiều cao. Thực tế, quan điểm chăm sóc này chưa hợp lý, vô tình ảnh hưởng đến khả năng phát triển của trẻ. Theo các chuyên gia giáo dục thể chất, chế độ tập luyện ngay từ giai đoạn mầm non rất cần thiết, nếu đợi tới lúc dậy thì mới cho trẻ vận động thì đã quá trễ, chưa kể bỏ lỡ giai đoạn luyện tập đầu đời có thể khiến trẻ khó phát triển thể chất tối ưu, thậm chí có nguy cơ bị thấp còi, chậm tiếp thu. Các chuyên gia cho biết mẹ chỉ cần dành thời gian cho trẻ tập luyện đúng cách 30 phút mỗi ngày và có hệ thống với các bài tập vận động cơ bản (chạy, nhảy lò cò, ném bóng, đi xe đạp 3 bánh...) và vận động tinh (xếp hình, lắp ghép, vẽ, nặn,…) là có thể kích thích quá trình trao đổi chất của trẻ, giúp tăng khả năng hấp thu canxi vào xương và thúc đẩy tăng trưởng cơ thể.

Chỉ cần tập trung cung cấp chất đạm cho trẻ

Các bậc phụ huynh thường chú trọng tập trung các loại protein từ thịt bò, cá, tôm.. vào các bữa chính trong ngày. Tuy nhiên, bữa ăn hàng ngày của trẻ mầm non ngoài đạm còn cần 6-8 ml chất béo và các dưỡng chất liên quan đến chiều cao, với nhu cầu gấp 3 lần canxi và vitamin D, gấp 4 lần chất sắt, gấp 2 lần phốt pho và gấp 1.5 lần choline so với người trưởng thành. Do đó, mẹ cần lưu ý chế độ dinh dưỡng hợp lý để giúp trẻ phát triển tối ưu thể chất và trí tuệ: ăn đủ, cân đối, đảm bảo tính đa dạng về thực phẩm và phân chia hợp lý các bữa ăn.

Chương trình “Grow Olympic - cao hơn, thông minh hơn”, được tổ chức bởi Hội Dinh dưỡng và tài trợ bởi nhãn hàng Grow G-Power Công ty Abbott Mỹ, sẽ cung cấp cho mẹ nhiều thông tin hữu ích để có thể chăm sóc bé khoa học. Truy cập http://www.growcaohonthongminhhon.com, mẹ có thể tải trọn bộ “Cẩm nang cao lớn” được tư vấn bởi các chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục thể chất hàng đầu. Bên cạnh đó, mẹ và bé còn có cơ hội tham gia chuỗi ngày hội “Grow Olympic” tại 6 tỉnh thành trên cả nước từ ngày 3/8 đến 30/9 với nhiều hoạt động bổ ích.

Phương Thảo