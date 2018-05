40.000 thùng nước C2, Rồng Đỏ nhiễm chì đã bán hết

- Quy định tại khoản 8 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, hành vi “kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng” là một trong các hành vi bị cấm.

- Khoản 2 Điều 11 luật này quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: “Tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

- Điểm i khoản 2 Điều 7 Luật An toàn thực phẩm 2010 cũng quy định tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra.

- Khoản 6 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định người tiêu dùng có quyền: “Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết”.