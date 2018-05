40% giới văn phòng mắc các bệnh về mắt

Các chuyên gia có mặt tại tòa soạn VnExpress, sẵn sàng tư vấn cùng độc giả.

- Em làm online marketing, công việc chủ yếu là ngồi máy tính làm. Mắt em nhìn xa thấy mờ và nhòe, nhưng khi đi đo mắt thì cận 0.5 độ. Em thấy nhẹ nên không cần cắt kính, nhưng mỗi khi đi ra đường hoặc nhìn xa nhìn mờ rất khó chịu. Bác Sĩ tư vấn cho em giải pháp tốt nhất cho mắt.

Cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Bích Thủy, 23 tuổi, 5/15 nguyen trunh ngan, q1)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Với độ cận 0,5 độ thì bệnh nhân không cần mang kính. Tuy nhiên, khi lái xe trên đường hoặc các công việc cần nhìn xa thì bệnh nhân có thể đeo kính vào đê nhìn chi tiết hơn.

- Thưa bác sỹ, một ngày tiếp xúc với máy tính trong khoảng thời gian tối đa là bao lâu thì hợp lý và giúp đảm bảo thị lực luôn được đảm bảo? (Hoàng Mai, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Thông thường tối đa là 8 tiếng. Tuy nhiên nó phù thuộc vào cơ địa và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Không có con số chính xác cụ thể cho từng người.

- Nhiều lúc e sau khi làm việc trên máy tính xong mắt nhìn ra xa thấy các đốm sáng trắng nhỏ, chớp chớp thay đổi liên tục, bác sĩ có thể tư vấn cho em được không? (Lê Phương, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Đây là hiện tượng mỏi điều tiết do nhìn gần quá lâu và quá nhiều. Có thể giảm tình trạng này bằng cách nhắm mắt lại và cho mắt nghỉ ngơi khoảng 10 - 15 phút. Ngoài ra, có thể nhỏ thêm các loại thuốc tăng cường điều tiết cho mắt.

- Xin chào bác sỹ, Cháu năm nay 25 tuổi và đang có dự định mổ cận nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc văn phòng hiện tại, xin bác sỹ trả lời giúp cháu nếu mổ cận cần thời gian bao lâu để mắt có thể trở lại làm việc, xem tivi... ạ, và việc chăm sóc mắt mổ cận có gì đặc biệt không. Cháu cảm ơn bác sỹ (Phương Thảo, 25 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Thông thường sau khi mổ Lasik, bệnh nhân có thể trở lại làm việc ngay trong ngày hôm sau. Tuy nhiên, để mắt phục hồi hoàn toàn thì mất khoảng 1 tuần. Việc chăm sóc sau mổ Lasik không có gì khó khăn và đặc biệt.

- Thưa Bác sĩ, mắt em bị cận 3.0 ( cả hai bên mắt). Em đo kính đeo thường xuyên nên mắt rất mỏi, thỉnh thoảng bị đau hai bên vành tai rất nhiều. Em xin bác sĩ tư vấn: em có thể uống thuốc gì để giảm việc tăng đi ôp cho mắt và đỡ đau vành tai ạ (lê Thị Xuân, 30 tuổi, 262 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Với tình trạng mắt của bạn, phải đi thăm khám và kiểm tra lại số kính có chính xác hay không. Trong trường hợp số kính không chính xác, bạn nên chỉnh lại gọng kính, gọng kính quá chặt gây đau vành tai.

- Chào bác sỹ, tôi năm nay đã ngoài 50, mắt tôi thời gian gần đây có hiện tượng sờ vào phía dưới mắt có hạt cộm, số lượng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng tôi có thấy nhức một chút nhưng không nhiều. Vậy đây là dấu hiệu của bệnh gì hay chỉ là dấu hiệu thường gặp của độ tuổi như tôi? Cảm ơn bác sỹ (Huyền, 50 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Với triệu chứng của bác, có thể là xuất hiện các sạn vôi ở dưới giác mạc gây ra cộm xốn. Các triệu chứng này thông thường không gây nguy hiểm, tuy nhiên bác vẫn nên tới bệnh viện thăm khám để chẩn đoán kỹ hơn.

- Thưa bác sĩ, khi nào thì cần đeo kính?. Con tôi 9 tuổi, được chẩn đoán là loạn thị tuy nhiên nhìn gần cháu vẫn nhìn tốt, vậy có cần thiết phải đeo kính không ạ? (Hang, 32 tuổi, Hà nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Khi tật khúc xạ ảnh hưởng đến thị lực trong sinh hoạt, thì cần mang kính. Nếu con chị nhìn gần tốt nhưng nhìn xa không rõ thì cháu vẫn cần mang kinh khi đi học.

- Cho em hỏi, em hay bị cậy cậy mắt và có móc chắp, em đã cắt nhưn giờ vẫn khó chịu. Cho em hỏi, như vậy có làm sao không ạ và em phải làm thế nào cho hết ạ. (THU HƯỜNG, 26 tuổi, THUẬN THÀNH - BẮC NINH)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Có thể sau khi chích chắp vẫn còn sót bọc xơ của chắp gây ra cộm xốn. Bạn có thể đến bệnh viện đê được kiểm tra kỹ hơn.

- Chào các chuyên gia, dạo này mắt em rất mỏi, mỗi lần rời cơ quan công sở, mắt em đỏ và chảy cả nước mắt. Em dùng một số loại thuốc để tra cho dễ chịu nhưng không cải thiện được tình hình. Xin bác sĩ tư vấn giúp em cách bảo vệ đôi mắt khi phải thường xuyên tiếp xúc với máy tính. (Phạm Hải Anh, 33 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Các triệu chứng của bạn nói, thông thường là dấu hiệu của mỏi điều tiết và khô mắt. Bạn nên dùng thêm nước mắt nhân tạo (thuốc nhỏ mắt) để bảo vệ thêm cho mắt.

- Hơn một tháng nay, mắt tôi rất mỏi, nhức và có cảm giác khô. Đi khám bác sĩ bảo tôi viêm giác mạc, sau khi điều trị viêm giác mạc bác sĩ bảo tôi bị khô mắt và phải điều trị thêm.

Xin hỏi bác sĩ tôi bị như thế có phác đồ điều trị nào tốt không? tôi có nên đeo kính không? (Nguyễn Thị Bích Hồng, 32 tuổi, Gia Nghĩa - Đắk Nông)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm giác mạc và tùy theo từng nguyên nhân mà có phác đồ điều trị riêng. Bác nên tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ trong việc điều trị.

- Chào bác sĩ! Mắt em bị lệch đồng tử (theo như bác sĩ đã khám cho em), thật sự có nguy hiểm không? và có thể bị lé không?bệnh mắt có di truyền không?và bệnh viện An Sinh có phải chuyên khoa về chữa trị mắt không ạ?Cám ơn Bác sĩ! (Thẩm Nhã Phương, 38 tuổi)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Thông thường lệch đồng tử ít sẽ không ảnh hưởng đến thị lực. Nếu lệch đồng tử nhiều thì có thể phẫu thuật để chỉnh hình đồng tử.

- Chào chị, Trên thị trường hiện giờ tôi thấy có rất nhiều sản phẩm dầu cá bổ mắt cho cả trẻ con và người lớn. Tôi cũng đã sử dụng qua sản phẩm dầu cá của một nhãn hàng có uy tín không tiện nói tên trong vòng 6 tháng nhưng thấy thị lực không cải thiện mấy. Mắt tôi bị khô và có dấu hiệu cận thị, vậy có sản phẩm nào có hiệu quả tốt dược sĩ tư vấn giúp tôi. Cảm ơn. (Nguyễn Thị Nhung, 32 tuổi, Hà Nội)

- Dược sĩ Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Đào tạo và Thương hiệu Imexpharm:

Xin cảm ơn câu hỏi của chị! Trước tiên, chị cần đến bệnh viện chuyên khoa về mắt để kiểm tra mức độ của thị lực hiện nay như thế nào. Sau đó, bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị thích hợp. Tuy nhiên, dinh dưỡng cũng đóng góp một phần rất quan trọng để cải thiện tình trạng thị lực của chị. Những thực phẩm giàu vitamin A có trong các loại hoa quả đậm màu hoặc dầu cá rất cần thiết cho thị giác. Đối với trường hợp mắt bị khô, cần bổ sung thêm sodium chondrotin sunphat giúp tái tạo màng phim nước mắt trước giác mạc. Chất này có trong các tổ chức sụn ở động vật như lợn, bò, cá... Trong đó, hoạt tính tốt nhất là nguồn được chiết xuất từ sụn vi cá mập thiên nhiên. Một trong những sản phẩm có thể hỗ trợ được nhu cầu dinh dưỡng cho mắt của chị trong giai đoạn hiện nay mà chị có thể tham khảo là sản phẩm thực phẩm chức năng pms - SuperMaxGO với thành phần gồm 9 vitamin và khoáng chất thiết yếu, phù hợp để chăm sóc sức khỏe cho thị giác của chị.

- Tôi mới mổ mắt lasik hồi tháng 4,cho tới nay là nửa năm thì 1 mắt tốt 10/10 còn mắt kia thì chỉ có 8/10, với lại bị quáng gà vào buổi tối nhìn mờ và ngồi máy tính thì hay bị mấy đốm đen trong mắt khi mắt mỏi.để khắc phục tình trạng này phải làm sao thưa bác sĩ (nguyễn hoàng anh, 27 tuổi, binh tan tphcm)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Thông thường thì sau mổ Lasik, thị lực 8/10 được coi là đạt yêu cầu. Nếu xuất hiện các triệu chứng như quáng gà vào buổi tối thì bạn nên đến trung tâm đã phẫu thuật để kiểm tra lại.

- Tôi bị viêm kết mạc đã 1 tuần, có tra thuốc mắt nhưng không đỡ, mong bác sỹ tư vấn giúp. (Nguyễn Hoàng, 39 tuổi, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Thông thường thì viêm kết mạc sẽ giảm sau một tuần. Tuy nhiên, một số trường hợp kéo dài rất lâu và biến chứng vào giác mạc. Bạn nên đến trung tâm y tế đê kiểm tra và kê thuốc.

- Em nghe nói đeo kính áp tròng nhiều có hại cho mắt. Tuy nhiên em đã đeo kính áp tròng 3 năm nay rồi vì em không muốn đeo kính trắng do sợ mắt bị lồi. Em không thấy có vấn đề gì cả do em luôn tuân thủ mọi quy trình khi tháo hay đeo kính.

Gần đây, cuối ngày làm việc em cảm thấy rất đau đầu (phía ngay trên hốc mắt và giữa 2 lông mày). Tháo kính áp tròng ra nghỉ ngơi 1 lúc thì hết. Em không biết có phải mắt em không hợp với kính áp tròng nữa không ạ? (Lily Nguyen, 25 tuổi, Lê Đức Thọ Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Đeo kính gọng thì không gây ra lồi mắt. Đeo kính áp tròng đòi hỏi phải chăm sóc mắt và kính rất cẩn thận, bởi nguy cơ nhiễm trùng. Em nên đi khám và kiểm tra lại.

- Tôi là dân văn phòng, sắp tới tôi có ý định phẫu thuật tật khúc xạ cận bằng phương pháp Lasik. Bác sĩ cho tôi hỏi phương pháp này có thật sự mang lại hiệu quả như ý không? Vì tôi còn tham khảo có phương pháp mới là phương pháp Relax Smile đang là phương pháp tối ưu? Ngoài ra, sau khi mổ tôi cần có chế độ kiêng khem, hạn chế gì trong sinh hoạt và công việc để thị lực được đảm bảo tốt hơn, không bị cận lại? Hiện tại, công việc của tôi phải tiếp xúc rất nhiều với màn hình máy tính. (Phạm Minh Tuấn)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Phẫu thuật Lasik là một phẫu thuật chữa tật khúc xạ tốt, đã được tiến hành cho hàng triệu bệnh nhân trên thế giới. Relex Smile là phương pháp mổ không cắt vạt, tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi đối tượng bệnh nhân phải phù hợp. Sau mổ bạn cần giữ vệ sinh mắt và tra thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

- Tôi năm nay 27 tuổi, sau khi tắm hoặc uống rượu, bia, mắt hay có dấu hiệu đỏ như bị đau mắt đỏ. Bên cạnh đó, cảm giác khô như có lớp màng che trước mắt. Mong bác sĩ cho biết mắt em có gặp vấn đề gì không? Cảm ơn bác sĩ! (Nguyên Khoa, 37 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Sau khi uống rượu bia thì các mạch máu ở mắt cương tụ giống như biểu hiện đau mắt đỏ. Với các triệu chứng bạn mô tả thì có khả năng bạn bị khô mắt. Bạn nên đến trung tâm y tế để kiểm tra kỹ hơn.

- Thưa dược sĩ, mắt cháu thường bị giảm thị lực vào tầm chiều tối (sau 6h), đi kiểm tra thì vẫn 10/10, độ cận nhẹ chỉ khoảng 0,75. Vậy cháu nên sử dụng thêm loại thuốc nào để tăng thị lực cho mắt? (Văn Nam, 25 tuổi, Hà Nội)

- Dược sĩ Nguyễn Thu Hương:

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn! Bạn không nói rõ hiện nay bạn đang làm công việc gì cụ thể. Nếu công việc của bạn phải tiếp xúc quá nhiều với máy vi tính thì đây là một trong những nguyên nhân làm cho mắt bạn mệt mỏi và giảm thị lực vào lúc chiều tối sau khi kết thúc công việc. Để khắc phục điều này, bạn nên để cho mắt nghỉ ngơi sau mỗi 2 giờ làm việc liên tục với máy vi tính và có thể dùng thêm những thực phẩm giàu vitamin A, vitamin E... Hiện nay không có loại thuốc hay thực phẩm nào có thể làm tăng thị lực cho mắt mà chỉ có tác dụng hỗ trợ làm chậm quá trình tăng độ cận của mắt. Bạn có thể tham khảo sản phẩm pms - SuperMaxGO với công thức tối ưu sẽ hỗ trợ làm chậm quá trình tăng độ cận và cải thiện tình trạng mắt bị giảm thị lực do sử dụng máy vi tính quá nhiều.

- Em làm việc trước máy tính khoảng 10 tiếng mỗi ngày, dạo này mắt rất mỏi và khô, mỗi lần như vậy đều phải đi rửa mặt để mắt ướt hơn nhưng chẳng được bao lâu lại khô tiếp. Xin hỏi bác sĩ có cách nào đề điều trị hiệu quả chứng mỏi mắt và khô mắt không ạ? (Đặng Văn Thống)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Bạn làm việc trên máy tính như vậy là hơi nhiều. Các triệu chứng này có thể dùng nước mắt nhân tạo (thuốc nhỏ mắt) và thuốc tăng cường điều tiết. Tuy nhiên, các thuốc này chỉ hỗ trợ một phần nào chứ không giải quyết được, nếu bạn tiếp tục làm việc nhiều như vậy.

- Xin hỏi các chuyên gia: Người bệnh đái tháo đường có nguy cơ gặp phải các biến chứng gì trên mắt? (Thảo Nhi, 30 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường trên 5 năm có nguy cơ mắc bệnh lý võng mạc tiểu đường. Bệnh này xuất hiện các vi mạch trên võng mạc, gây xuất huyết và làm giảm thị lực từ mức độ nhẹ đến mức hoàn toàn mất thị lực. Ngoài ra, bệnh tiểu đường có thể gây ra các bệnh toàn thân như cao huyết áp, tim mạch... Các bệnh này cũng gây ra các biến chứng trên mắt như bệnh lý võng mạc cao huyết áp, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc...

- Chào bác sĩ, khoảng hơn một tháng nay một bên mắt tôi ở mí mắt giật liên tục (còn gọi là máy mắt), nếu soi gương nhìn kỹ ở mí mắt mới thấy giật vô cùng khó chịu. Mắt còn lại cũng giật nhưng tần suất thưa hơn. Liệu có phải do mắt hoạt động nhìn máy tính nhiều quá hay không (ít nhất 8 tiếng 1 ngày) ?

Cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Nam, 35 tuổi)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Các triệu chứng này là do rối loạn chức năng cơ vòng mí mắt. Thông thường, do làm việc quá nhiều, mất ngủ. Bạn nên đến trung tâm y tế để kiểm tra kỹ hơn.

- Thưa bác sĩ mắt trái cuả em cận 3,5 độ hầu như đi đâu cũng phải đeo kính và đặc biệt mắt của em còn bị lệch rất nhiều (mọi người nói rằng bị lé). Việc này làm cản trở rất nhiều trong việc giao tiếp bằng mắt của em và em cảm thấy mình không tự tin khi nhìn mọi người .

Không biết trường hợp của em có thể điều trị được không và điều trị như thế nào. Mong bác sĩ tư vấn cho em! (Bích Huyền, 22 tuổi)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Với các triệu chứng bạn mô tả, có nhiều khả năng mắt bạn đã bị lác. Lác có thể được điều trị bằng chỉnh quang hoặc phẫu thuật tùy theo chỉ định. Bạn nên đến trung tâm y tế để được thăm khám và điều trị.

- Thưa bác sĩ, em làm việc với máy tính hằng ngày khoảng 7 tiếng, cuối mỗi ngày mắt nhìn xa rất mờ, tối thì thường xuyên bị ngứa mắt. Khi bị ngứa em thường dụi mắt cho bớt khó chịu. Xin bác sĩ cho biết như vậy thì có gì bất ổn không? Em có cần đi khám không?

Cảm ơn bác sĩ. (Tống Thị Liên, 30 tuổi, Di Linh- Lâm Đồng)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Sau cuối ngày làm việc, các triệu chứng bạn nói có khả năng là do mỏi điều tiết. Triệu chứng ngứa mắt thường là do viêm kết mạc dị ứng. Bạn nên đến trung tâm y tế để khám và kê đơn. Bạn không nên dụi mắt để tránh mắt ngứa hơn và tổn thương mắt thêm.

- Tôi vô tình rớt dầu gió vào mắt. Xin hỏi bác sĩ, dầu gió có thể gây tổn thương cho mắt không? (Quang Hà, 33 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Dầu gió rơi vào mắt thường gây ra kích ứng. Bạn nên rửa mắt bằng nước sạch liên tục trong vòng 10 -15 phút. Thông thường, sau khi rửa mắt liên tục thì sẽ mắt sẽ không bị tổn thương nào trầm trọng.

- Thưa bác sĩ, có nên cho trẻ xem phim 3D thoải mái? Tôi định mua tivi 3D nhưng đang băn khoăn quá. Xin bác sĩ tư vấn cho. (Hải Anh, 33 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Nói chung, bạn không nên cho trẻ xem phim và tivi quá nhiều, bất kể phim 3D hay phim thông thường. Nên cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời là tốt nhất. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ánh sáng mặt trời có vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa và làm giảm quá trình cận thị ở trẻ.

- Thưa bác sĩ, em hay bị ngứa bờ mi, lông mi hay bị rụng, chỉ dài khoảng 3 - 4mm là bị rụng rồi, có xuất hiện những lông mi bị quặp, mắt không bị đỏ, không nổi hạt. Xin bác sĩ tư vấn, em nên nhỏ loại thuốc mắt nào để trị dứt, có cần đến bệnh viện để khám hay không? (Xuân Ngọc, 27 tuổi, Cau Giay)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Với các triệu chứng này, có thể bạn đã bị viêm bờ mi. Có thể dùng các loại kháng sinh nhỏ mắt nhưng viêm bờ mi thì thường rất lâu khỏi. Bạn cũng có thể đến trung tâm y tế để vệ sinh bờ mi, giúp bệnh nhanh khỏi hơn.

Chúc bạn mau khỏi bệnh.

- Tôi là dân văn phòng, ngồi máy tính hơn 10 giờ mỗi ngày và dạo gần đây rất hay bị khô mắt. Cho tôi hỏi có cách nào phòng tránh không ạ? Xin cảm ơn! (Nguyễn Vĩnh Phú, 26 tuổi)

- Dược sĩ Nguyễn Thu Hương:

Nguyên nhân gây ra khô mắt 75% là do tiếp xúc với máy vi tính. Vì làm việc với máy vi tính liên tục sẽ làm giảm tần suất chớp mắt, dẫn đến làm khô màng phim nước mắt trước giác mạc. Không chỉ gây ra hiện tượng khô mắt, những tia sáng phát ra từ máy vi tính (blue light có bước sóng từ 400nm đến 500nm) còn ảnh hưởng rất nhiều đến tế bào võng mạc. Theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học Dược Gifu Nhật Bản thực hiện trên khỉ, ánh sáng xanh phá hủy 80% tế bào võng mạc. Nghiên cứu này cũng cho thấy hoạt chất Lutein có trong thực phẩm giúp chống lại các tia sáng xanh (blue light) rất hiệu quả. Do vậy, bạn nên tăng cường bổ sung các loại thực phẩm có chứa nhiều Lutein và Zeaxanthin như các loại hoa quả đậm màu (cà rốt, ớt chuông, cà chua...). Và để phòng tránh hiệu quả các triệu chứng khô mắt do phải sử dụng máy vi tính với thời lượng lớn, bạn nên bổ sung thêm hoạt chất Sodium chondrotin sulphat giúp tái tạo màng phim nước mắt trước giác mạc, tăng khả năng điều tiết của thể mi và thấu kính, cải thiện các tình trạng nhức mắt, mỏi mắt, khô mắt do làm việc quá nhiều với máy tính.

- Thưa bác sĩ, khi nào cần mổ đục thủy tinh thể? Cám ơn bác sĩ! (Quang Hà, 35 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Bệnh nhân nên mổ đục tinh thể khi bệnh đục thủy tinh thể làm giảm thị lực nhiều, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày, hoặc đục tinh thể sắp hoặc đã gây ra biến chứng glaucoma (tăng nhãn áp).

- Tôi bị cận thị 6 độ đã 2 năm nay, do ngồi quá nhiều trước máy tính, đi đường hay hoa mắt chóng mặt. Xin bác sĩ tư vấn tôi cách chăm sóc mắt phù hợp. (Nguyễn Hà Linh, 21 tuổi, Cần Thơ)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Thông thường, khi làm việc trước máy tính, mắt sẽ dễ bị khô mắt và mỏi điều tiết. Cho nên, khi bạn làm việc trong khoảng thời gian 40 - 45 phút bạn có thể nhắm mắt 2 - 3 phút và mát-xa mắt khoảng 5 phút. Điều này sẽ làm mắt bạn hồi phục nhanh hơn, tránh hiện tượng mỏi mắt. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm các thuốc nhỏ mắt hỗ trợ như nước mắt nhân tạo (thuốc nhỏ mắt) và thuốc tăng cường điều tiết. Đeo kính đúng số cũng rất quan trọng để giúp cho mắt điều tiết tốt. Bạn nên đến các trung tâm y tế uy tín để cắt kính.

Hơn nữa, khoảng cách giữa mắt và máy tính khi bạn làm việc không nên quá gần. Có thể ước lượng bằng khoảng cách từ khuỷu tay đến lòng bàn tay. Không nên ngồi gần hơn khoảng cách này, tránh gây ra mỏi điều tiết.

Về dinh dưỡng, bạn nên thêm các thức ăn giàu vitamin A, đặc biệt là rau củ có màu đỏ như cà rốt, cà chua, ớt chuông... vào thực đơn hàng ngày.

- Tôi năm nay 61 tuổi. Tôi muốn tư vấn cách chăm sóc mắt và điều trị các bệnh lão hóa của mắt nếu cần thiết. Xin chân thành cám ơn! (Giang thi Hai, 61 tuổi, Hà Nội)

- Dược sĩ Nguyễn Thu Hương:

Cảm ơn cô đã quan tâm tới chương trình. Thị giác cũng như các tổ chức khác ở trong cơ thể theo thời gian cùng với tác động của môi trường ô nhiễm, lối sống sinh hoạt như thuốc lá, rượu bia... sẽ xảy ra quá trình lão hóa ở các mức độ khác nhau. Sự lão hóa xảy ra mạnh mẽ từ độ tuổi 40 trở đi và biểu hiện của sự lão hóa đó là các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường hay thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể... Ở tuổi 61, nếu không gặp những vấn đề trầm trọng về thị giác, cô có thể tăng cường bổ sung những thực phẩm giàu polyphenol và anthocyanidin (các loại quả họ dâu như mâm xôi, việt quất...) vừa có tác dụng chống oxy hóa mạnh, vừa tăng cường tuần hoàn cho hệ thống tuần hoàn thị giác. Trên thị trường hiện nay có sản phẩm pms - SuperMaxGO chứa hoạt chất Superberry (chiết xuất từ 7 loại quả họ dâu khác nhau) đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ mắt trước nguy cơ mắc những bệnh liên quan đến quá trình lão hóa đặc biệt là thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể...

- Em là nam, nhân viên văn phòng, gần như cả ngày làm việc với máy tính. Hiện em cận khoảng 2 điốp, do việc đeo kính có một số bất tiện nên em muốn sử dụng kính áp tròng. Xin bác sĩ tư vấn em có nên dùng sản phẩm này không và có những lưu ý nào cần quan tâm? Em xin cảm ơn. (Tống Anh Quân, 27 tuổi)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Kính áp tròng có thể thay thế rất tốt kính gọng về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên, bạn cần vệ sinh kính áp tròng và chăm sóc mắt đúng cách. Kính áp tròng dễ gây viêm nhiễm ở mắt. Nếu không chăm sóc đúng cách sẽ gây ra biến chứng nặng, có thể làm giảm thị lực vĩnh viễn. Với độ cận của bạn, bạn có thể cân nhắc phẫu thuật lasik, phẫu thuật này tương đối an toàn và đem lại kết quả thị lực khá tốt.

- Tôi là nữ, năm nay 46 tuổi, đã phải đeo kính viễn thị từ năm 42 tuổi. Hàng ngày tôi làm việc 8 tiếng liên tục bằng máy tính, vài năm gần đây mắt của tôi kém nhiều, rất hay mỏi và nhòa, nhìn không rõ. Xin bác sĩ tư vấn nguyên nhân, phương pháp điều trị và phòng bệnh. Chân thành cảm ơn bác sĩ! (Bùi Đức Việt, 46 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Thông thường, mọi người có triệu chứng suy giảm điều tiết từ năm 40 tuổi (có thể phải đeo kính lúc nhìn gần, hay còn gọi là kính lão). Sau 5 năm thì phải thay kính do điều tiết càng ngày càng giảm hơn. Do vậy, ở người lớn tuổi thì triệu chứng mỏi mắt sẽ xuất hiện sớm và nhiều hơn so với người trẻ. Mang kính đúng số và chăm sóc mắt rất quan trọng. Ở độ tuổi của bác, có thể dùng thêm các thuốc chống đục thủy tinh thể, nước mắt nhân tạo, các thuốc chống thoái hóa điểm vàng để hỗ trợ thêm.

- Chào chương trình. Do yêu cầu công việc, tôi thường xuyên sử dụng máy tính liên tục trong giờ làm việc, khoảng vài tháng gần đây buổi tối đi đường nhìn hình ảnh bị nhòe. Tôi muốn sử dụng thuốc nhỏ và uống hỗ trợ mắt. Xin vui lòng tư vấn giúp tôi có thể dùng loại nào. Nếu nhỏ mắt hàng ngày kéo dài thì có dễ gây khô mắt không? Chân thành cảm ơn! (Lê Thị Phương Thảo, 42 tuổi, 203 lô K CXBT, p8, q11, tphcm)

- Dược sĩ Nguyễn Thu Hương:

Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho chương trình. Trước tiên, chị nên khám bác sĩ chuyên khoa về mắt để kiểm tra tình trạng thị lực hiện nay của chị như thế nào. Ở độ tuổi của chị, có thể mắt đã chuyển sang chế độ lão thị. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp mắt của chị phải tiếp xúc với máy vi tính quá nhiều. Nếu chị muốn dùng thuốc để hỗ trợ các chứng bệnh về mắt như khô mắt, cận thị, loạn thị, viễn thị..., chị có thể tham khảo sản phẩm thực phẩm chức năng pms - SuperMaxGO với công thức tối ưu gồm 9 vitamin và khoáng chất (Lutein, Zeaxanthin, vitamin A, vitamin E thiên nhiên, vitamin B2, Sodium Chondrotine Sulphat, Superberry, kẽm gluconate, Selenium). Chị không nói rõ là đã dùng loại thuốc nhỏ mắt nào để nhỏ hàng ngày nên tôi không biết những hoạt chất có trong loại thuốc đó có gây khô mắt hay không. Trong trường hợp chị chỉ dùng dung dịch Natri Clorid 0,09% để vệ sinh mắt hàng ngày thì đến nay chưa thấy có báo cáo nào gây ra hiện tượng khô mắt.

- Từ 3 tháng nay tôi thấy xuất hiện trước mắt các hình màu đen, khi thì dích dắc chữ chi, khi thì tròn, khi thì hình mạng nhện. Tôi nhìn xa, nhìn gần đều tốt. Đi khám mắt, thử kính cận, viễn thì đều mờ đi. Xin hỏi tôi bị bệnh gì? Liệu có dẫn đến mù không? Chữa bằng cách gì và chữa ở đâu? (Thanh Thủy, 38 tuổi, Hà Nội)

Cám ơn bác sĩ.

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Qua các triệu chứng bạn mô tả, thì bạn đã có tình trạng vẩn đục dịch kính (dịch kính là một chất gel trong suốt nằm phía sau thủy tinh thể). Thông thường, vẩn đục dịch kính không gây ảnh hưởng đến thị lực. Tuy nhiên, nếu nhiều quá thì sẽ gây ra khó chịu ở mắt. Bạn không nên quá tập trung vào các triệu chứng này, khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Vẩn đục dịch kính tiến triển nhiều hơn hoặc kèm theo chớp sáng có thể là dấu hiệu của bệnh bong võng mạc (xuất hiện các vết rách ở võng mạc và làm giảm thị lực). Do đó, nếu thị lực giảm, kèm theo chớp sáng thì bạn phải đến trung tâm y tế kiểm tra ngay. Ngoài ra, bạn có thể dùng các loại thuốc làm giảm đục thủy tinh thể hiện có mặt trên thị trường để làm giảm tiến triển của bệnh.

- Chào bác sỹ! Hằng ngày em đều phải làm việc với máy tính, trước khi ngủ em hay lên mạng đọc tin tức bằng điện thoại. Mắt em rất khô và mỏi. Nhiều lúc muốn nhắm mắt lại hoặc không tập trung khi giao tiếp. Mỗi lần như vậy em nhỏ nước muối efticol thấy có đỡ hơn nhưng cũng chỉ có tác dụng tạm thời. Ngoài ra, mí mắt e cũng thường bị nổi mụt trắng, cộm gây khó chịu, lông mi thường xuyên rơi vào mắt nữa. Mong bác sĩ cho em lời khuyên! Chân thành cảm ơn! (Nguyễn Hà, 32 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Qua các triệu chứng bạn mô tả, thì bạn đã bị khô mắt và mỏi điều tiết. Bạn nên hạn chế sử dụng máy tính hoặc điện thoại trừ những khi cần thiết. Ngoài ra, các mụn trắng thường là triệu chứng của viêm bờ mi. Bạn nên thường xuyên vệ sinh mi mắt bằng các kháng sinh mỡ có mặt trên thị trường.

Chúc bạn mau khỏi bệnh.

- Xin chào dược sĩ Nguyễn Thu Hương. Em là nhân viên văn phòng làm việc với máy tính thường xuyên. Chị cho em hỏi có thực phẩm chức năng nào để chống mỏi và khô mắt trên thị trường tốt nhất không ạ. Em xin chân thành cảm ơn! (Đặng Tuế, 34 tuổi)

- Dược sĩ Nguyễn Thu Hương:

Cảm ơn câu hỏi của bạn! Khi làm việc với máy vi tính, bạn thường phải tập trung chú ý vào màn hình. Điều này dẫn đến việc mắt của bạn phải điều tiết thường xuyên nên dẫn đến hiện tượng mỏi mắt. Bên cạnh đó, việc giảm tần số chớp mắt sẽ dẫn đến hiện tượng khô màng phim nước mắt trước giác mạc. Nếu bạn không có chế độ nghỉ ngơi, tập luyện hay dinh dưỡng thích hợp cho mắt, về lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng khô mắt (75% nguyên nhân gây khô mắt là do làm việc với máy tính nhiều). Bạn muốn bổ sung thực phẩm chức năng để cải thiện tình trạng mỏi và khô mắt thì có thể tham khảo sản phẩm pms - SuperMaxGO chứa hoạt chất Sodium Chondrotin Sulphat chiết xuất từ sụn vi cá mập thiên nhiên giúp tái tạo màng phim nước mắt trước giác mạc, tăng tính đàn hồi của thấu kính và thể mi khi mắt điều tiết, chống tình trạng khô mắt, mỏi mắt do làm việc quá nhiều với máy vi tính.

- Xin bác sĩ cho biết thực trạng các bệnh về mắt của giới văn phòng, nguyên nhân, thực trạng và giải pháp. Cách ăn uống, sinh hoạt, phòng ngừa để có đôi mắt khỏe đẹp. Xin cảm ơn các chuyên gia! (Khôi Nguyên, 34 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Phước Quang Huy:

Theo đà phát triển của xã hội, làm việc trên máy tính, thiết bị điện tử, các sản phẩm công nghệ cao... làm tăng các bệnh về mắt, đặc biệt là cận thị. Ngoài ra, khô mắt và mỏi điều tiết cũng làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc và cuộc sống của mọi người.

Điều này không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết ở các nước trên thế giới. Các số liệu thông kê sơ bộ cho thấy tật khúc xạ ở dân văn phòng dao động từ 25% đến 40%, đây là một con số khá cao. Điều này có thể hạn chế bằng việc chăm sóc mắt đúng cách như bố trí ánh sáng làm việc, điều chỉnh tư thế ngồi, giữ khoảng cách từ mắt tới máy tính hoặc bàn làm việc không gần hơn một khuỷu tay (từ lòng bàn tay đến khuỷu tay). Bàn làm việc hoặc màn hình máy tính nên nghiêng 15 - 20 độ so với mặt phẳng nằm ngang để tránh mỏi mắt và mỏi cột sống cổ.

Hạn chế các đồ uống có cồn, tăng cường các loại rau, củ, quả có lợi cho mắt để cung cấp thêm vitamin cần thiết cho mắt, chẳng hạn như các loại rau quả màu đỏ như gấc, cà rốt, ớt chuông đỏ...

Khi làm việc sau khoảng 45 phút, nên mát-xa vùng quanh mắt để máu được lưu thông tốt hơn và các cơ vận nhãn được thư giãn. Điều này sẽ giúp bạn làm giảm triệu chứng mỏi điều tiết.

