45.000 học sinh được khám mắt miễn phí

Năm nay, Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tiếp tục phối hợp với các bệnh viện nhãn khoa thực hiện chương trình "Chăm sóc mắt học đường 2018" với thông điệp "Mắt khỏe vẽ ước mơ". Các bác sĩ sẽ đến tận trường thăm khám và tư vấn mắt cho 45.000 học sinh cấp 2-3.

Hàng nghìn học sinh TP HCM và Cà Mau đã được đo khám tật khúc xạ từ ngày 12/3 đến 23/3. Trẻ được đo thị lực với trang thiết bị hiện đại, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ mắt khỏi tật khúc xạ. Đôi mắt sáng giúp trẻ tích lũy kiến thức tốt hơn trong học tập.

Từ nay đến 28/4, chương trình sẽ đến các tỉnh thành xa hơn gồm Trà Vinh (27-31/3), Vũng Tàu (2-6/4), Bình Thuận (9-12/4), Bắc Giang (17-21/4) và Hà Nội (23-28/4).

Theo đại diện Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam), tỷ lệ học sinh mắc tật cận thị ngày càng tăng, khiến trẻ gặp bất tiện trong sinh hoạt và học tập. Thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2013 cho thấy, cả nước có gần 3 triệu trẻ em 0-15 tuổi mắc các tật khúc xạ cần chỉnh kính. Trong đó, số trẻ cận thị chiếm tới 2/3 và tập trung chủ yếu ở đô thị.

Cận thị là loại tật khúc xạ hay gặp nhất ở lứa tuổi đến trường. Học sinh gặp trở ngại trong việc nhìn xa, thường cố gắng điều tiết mắt nhiều hơn để thấy rõ chi tiết nhỏ. Vì vậy, các em cần phát hiện sớm, đeo kính đúng số để tăng chức năng thị giác, phòng ngừa song thị.

Cận thị làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe của trẻ. Học sinh nheo mắt khi nhìn vật từ xa thường mỏi mắt, nhức đầu. Nếu cận thị nặng, võng mạc mỏng đi, dễ tổn thương mắt. Nhìn kém cũng khiến trẻ đọc chữ bị nhảy dòng, nhầm dấu, viết chậm, tính sai…

Cận thị thường do cường độ học tập dày đặc, môi trường ánh sáng yếu, tư thế ngồi học hoặc bàn ghế không phù hợp. Trẻ sớm dùng các thiết bị điện tử để giải trí, học tập cũng làm cho mắt phải điều tiết ở cự ly gần trong thời gian dài. Điều này dẫn đến nguy cơ suy giảm thị lực và cận thị cao ở lứa tuổi 7-9 và 12-14. Ngoài ra, nếu bố mẹ cận thị từ 6 điop trở lên thì tỷ lệ di truyền là 100%.

Theo các bác sĩ, để phòng cận thị học đường, phụ huynh nên nhắc nhở trẻ những điều sau:

Cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt: Đảm bảo góc học tập đủ ánh sáng, ngồi học đúng tư thế; lập thời gian biểu học tập, nghỉ ngơi, vui chơi hợp lý để mắt được nghỉ ngơi.

Chế độ ăn uống giàu vitamin: Bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin A, E, B như cà rốt, bí đỏ, cà chua, trứng, thịt, cá… trong bữa ăn hàng ngày để nuôi dưỡng mắt. Nên hạn chế thức ăn chế biến sẵn, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ.

Khám mắt định kỳ: Mỗi 6 tháng nên khám mắt để xác định tật khúc xạ cũng như các bệnh về mắt khác và có phương pháp điều trị kịp thời.

Chăm sóc mắt: Sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa Panthenol, Chondroitin Sulfate, vitamin và acid amin tốt cho mắt mỗi ngày.

An San

New V.Rohto với Panthenol, Chondroitin Sulfate, Vitamin và Acid Amin hỗ trợ chống mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia khác, nhìn mờ do tiết dịch, ngứa, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt… Thuốc không dùng cho người bị tăng nhãn áp.

