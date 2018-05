5 cách pha nước tắm 'vị thuốc' chữa bệnh

Ảnh minh họa: wp.

Xin chia sẻ cùng các bạn một số cách pha nước tắm đơn giản từ "cây nhà lá vườn" giúp trị bệnh và đem lại cảm giác thư giãn sảng khoái như sau:

1. Gừng: Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hãy dùng 2 đến 3 củ gừng đem giã nát rồi hòa vào một tô nước. Tiếp theo lọc bỏ bã gừng, lấy nước hòa vào bồn tắm (nước ấm) rồi ngâm mình vào đó cho đến khi người nóng lên, bạn sẽ thấy cảm giác mệt mỏi trong người bớt hẳn.

2. Hoa cúc: Trong lĩnh vực thẩm mỹ, hoa cúc có tác dụng làm săn da, giảm đau nhức, đem lại cảm giác thư giãn. Bạn có thể tự pha nước tắm với hoa bằng cách dùng vài bông cúc vàng đem vừa sạch rồi cho vào túi vải cột chặt lại. Tiếp theo nấu nước sôi lên rồi cho túi hoa cúc vào ngâm khoảng 30 phút, đem nước này pha với nước tắm (canh nhiệt độ âm ấm là được).

3. Lá tía tô: Trong dân gian, lá tía tô thường được biết đến với tác dụng giúp thư giãn thần kinh, làm đẹp da và phòng thấp khớp. Cách pha nước tắm từ lá tía tô cũng giống như hoa cúc ở mục 2.

4. Chanh: Cắt vài lát chanh thả vào bồn tắm (nước ấm). Trong lúc ngâm mình có thể dùng những miếng chanh này xoa lên người sẽ giúp da dẻ mịn màng và đem lại cảm giác dễ chịu. Có thể thay chanh bằng cam, quýt, bưởi và vắt lấy nước cốt hòa vào bồn tắm.

5. Lá me: Dùng lá me để tắm có thể trị mẩn ngứa trên da. Cách pha như sau: cho lá me vào xoong nước rồi đun cho thật sôi để chất chua trong lá me ra hết. Sau đó vớt hết sạch lá me và lấy nước lá me vừa nấu pha với nước lạnh để tắm.

Thụy Ân