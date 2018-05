5 lý do cà phê tốt cho sức khỏe

1. Giảm rủi do của bệnh tiểu đường tuýp 2: Sử dụng cà phê điều độ sẽ làm giảm tỷ lệ bệnh tiểu đường túyp 2. Dù vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nhưng nhiều giả thuyết đưa ra là tác dụng nằm ở chất chống oxy hóa trong cà phê. Tháng 11/2011, một nghiên cứu trên tạp chí Agricultural and Food Chemistry đã xác định hai thành phần trong cà phê là axit caffeic và axit chlorogenic ức chế sự hình thành của hIAPP (hợp chất có liên quan tới sự phát triển của bệnh tiểu đường tuýp 2). 2. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer Chất cafein trong cà phê dường như cản trở quá trình hình thành những protein bất thường trong não, vốn đi kèm với bệnh Alzheimer. Trong các nghiên cứu trên động vật, cafein chứng tỏ khả năng làm đảo ngược quá trình suy giảm nhận thức. Một bài nghiên cứu trên tạp chí Alzheimer's Disease của Phần Lan chỉ ra, người ở tuổi trung niên uống từ 3 đến 5 cốc cà phê mỗi ngày sẽ làm giảm 65% nguy cơ mất trí hoặc bệnh Alzheimer về sau. 3. Giảm nguy cơ mắc các bệnh Parkinson Phát hiện từ các nghiên cứu khác nhau đều nhất trí rằng uống cà phê có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson. 4. Tăng cường khả năng chơi thể thao Sử dụng một lượng vừa phải cà phê trước khi tập thể dục đã được chứng minh giúp cải thiện hiệu suất và sức bền. Nói cách khác, nó cho phép bạn chơi thể thao mạnh mẽ hơn, lâu hơn. 5. Cà phê không chứa hoặc chứa rất ít calo Cà phê là một lựa chọn tốt hơn so với một thanh kẹo hay bánh ngọt. Vì bản thân cà phê không chứa calo, nên khi uống cà phê, bạn chỉ cần phải lo đến lượng đường, sữa thêm vào mà thôi. Tóm lại, từ khi cà phê trở thành một loại đồ uống, người ta không ngạc nhiên về những lợi ích của nó mang lại. Tuy nhiên, bạn nên uống cà phê vừa phải và chú ý những thành phần thêm vào nó. Nếu bạn không phải người nghiện cà phê thì trái cây và rau quả vẫn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt nhất. Phan Dương (theo HealthCastle)