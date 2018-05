5 thứ không ngờ có thể khiến bạn tử vong

Không phải cái gì chúng ta cho là không nguy hiểm cũng thực sự an toàn. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và người xung quanh, bạn hãy tham khảo danh sách năm thứ tiềm ẩn rủi ro chết người mà ít ai ngờ tới do New York Post liệt kê.

Nước

Uống liên tục 6 lít nước có thể khiến con người tử vong. Năm 2014, một học sinh trung học tên Zyrees Oliver (Mỹ) đã uống 7,5 lít nước lọc cùng 7,5 lít nước uống thể thao trong lúc luyện tập bóng bầu dục. Không lâu sau đó, chàng trai trẻ bất tỉnh, ngừng hoạt động não rồi qua đời.

Uống quá nhiều nước có thể dẫn tới tử vong. Ảnh: NYP.

Viagra

Liều viagra khuyến nghị cho đàn ông cần tăng cường cương cứng là 50 mg còn liều gây chết người là 33.000 mg tức 33 g.

Caffeine

Caffeine giúp chúng ta tỉnh táo hơn nhưng cũng có thể tước đi sinh mạng nếu hấp thụ cùng lúc 13,5 g tương đương với 113 tách cà phê.

Năm 2010, Michael Bedford 23 tuổi (Anh) tử vong do uống hai thìa caffeine nguyên chất, ngang với 70 lon nước tăng lực.

Ong

Chỉ cần 10 vết ong cắn tương đương 0,4 ml nọc độc là đủ đánh gục một người trưởng thành. Tháng 7/2016, một người làm vườn ở Tuscon (Mỹ) bị ong tấn công dẫn đến ngừng tim và qua đời.

Ong là thủ phạm gây ra không ít cái chết. Ảnh: NYP.

Nấm

Bạn không cần lo lắng về những loại nấm vẫn hay ăn nhưng hãy cẩn thận với nấm tử thần (death cap mushroom). Đúng như tên gọi, chỉ 0,006 g độc từ loại nấm này cũng đủ đưa bạn ra nghĩa địa.

Nấm tử thần cực độc khiến bạn ra đi chỉ với một liều nhỏ. Ảnh: NYP.

Cuối năm 2011, hai bác cháu ở Canberra (Australia) ăn nhầm nấm tử thần trong tiệc mừng năm mới rồi cùng qua đời khi chưa kịp đón năm 2012.

Minh Nhật