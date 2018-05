5 thực phẩm chị em không nên bỏ qua

Nguyên tắc đầu tiên trong bất kỳ một chế độ ăn tốt cho sức khỏe nào là cân bằng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, với phụ nữ, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng một số loại thực phẩm thậm chí có thể giúp đẩy lùi bệnh loãng xương, tim, ung thư vú.

Foxnews đưa ra danh sách 5 loại thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của chị em:

1. Cà chua

Những quả cà chua chín, mọng nước rất tốt cho sức khỏe chị em mà lại dễ ăn. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những thực phẩm giàu lycopene, một chất chống ôxy hóa như cà chua, đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi ung thư vú và cổ tử cung.

Ảnh: Inspire.

Chưa có thử nghiệm lâm sàng nào chứng minh cho giả thuyết trên. Có thể hiệu quả bảo vệ do chế độ ăn nhiều rau hơn là chỉ do một loại. Trong trường hợp đó, bạn vẫn nên lựa chọn loại thực phẩm này, lý do là nó rất tốt cho tim. Lycopene giúp duy trì mức huyết áp, giảm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ lên đến 50%.

Bạn có thể lựa chọn ăn sống hoặc nấu chín cà chua. Tuy nhiên, cà chua được nấu chín, cho thêm một ít dầu thì có nhiều lycopene và các chất ôxy hóa khác hơn.

2. Hạt lanh (flaxseed)

Ảnh: Sceincedaily.

Đây được coi là thành phần cần thiết trong bữa ăn của phụ nữ. Các nhà khoa học đã chiết xuất 3 thành phần rất tốt cho sức khỏe từ loại hạt này là: chất béo omega 3 có nguồn gốc từ thực vật, chất xơ và hợp chất giúp chống lại bệnh tật được gọi là lignans.

Ngoài ra, 40 gam hạt lanh xay nát có thể giúp giải nhiệt. Một số báo cáo khác thì cho rằng nó có thể làm giảm cholesterol xấu.

Loại hạt màu vàng hoặc nâu này thậm chí đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư vú. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý là nếu đang có bầu hoặc cho con bú thì bạn nên tránh loại thực phẩm này.

Bạn có thể chỉ cần dùng 1-2 thìa cà phê hạt lanh xay mỗi ngày vì thực tế hầu hết các loại hạt đều không dễ tiêu.

3. Cá hồi

Ảnh: Wordlpress.

Chất béo omega 3 rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt với chị em. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những loại dầu trong cá hồi có thể giúp bạn vượt qua chứng trầm cảm sau sinh, đặc biệt nếu bạn tăng cường nó vào 3 tháng cuối của thai kỳ. Omega 3 cũng rất quan trọng với sự phát triển của bào thai.

Khi bước vào độ tuổi 40, bạn cần lưu ý bệnh tim là kẻ giết người số một với phụ nữ. Và một khi lượng hoócmon estrogen bắt đầu giảm mạnh thì bạn hãy ăn những loại cá có nhiều chất béo như cá hồi để cơ thể được khỏe mạnh.

Mỗi tuần bạn nên ăn khoảng hơn 100 g cá hồi hoặc là bất kỳ loại cá nào giàu chất béo khác.

4. Nước ép quả nam việt quất

Ảnh: Camreport.

Đôi khi những cách chữa dân gian thực sự mang lại hiệu quả. Nước từ quả cây nam việt quất có thể giúp điều trị chứng nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ. Lý do không phải vì nó có tính axít hay chứa nhiều vitamin C, mà chính là chất chống ôxy hóa được gọi là proanthocyanins. Nó ngăn không cho vi khuẩn bám vào thành bàng quang nơi chúng có thể sinh sôi và gây bệnh nhiễm trùng.

Bạn nên uống nước ép việt quất nguyên chất 100%, không nên cho thêm đường, sẽ có công hiệu hơn rất nhiều.

5. Quả óc chó

Ảnh: America.

Loại quả này có thể giúp bạn chống chọi lại căn bệnh ung thư vú và loãng xương. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, chỉ cần chưa đến 60 gam quả óc chó mỗi ngày có thể giúp trì hoãn sự phát triển của ung thư vú và làm chậm sự phát triển của của khối u trên chuột. Nguyên nhân chính là chất ôxy hóa được gọi là phytosterols có trong thành phần loại quả này.

Ngoài ra, nó cũng chứa chất béo omega 3 có nguồn gốc từ thực vật rất tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu khác cũng chi ra rằng một chế độ ăn giàu những chất béo omega 3 có nguồn gốc thực vật giúp phòng bệnh loãng xương.

Tại Việt Nam, cây óc chó cũng được coi là một vị thuốc quý. Tùy từng địa phương mà cây óc chó cũng có những tên gọi khác nhau như cây sung dại (miền Bắc) hay ổi dại (miền Nam).

Phương Trang