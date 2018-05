50% nam giới Việt Nam hút thuốc lá

7 lời khuyên để từ bỏ thuốc lá / Tác hại khó ngờ của thuốc lá đến giấc ngủ

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá cuối tuần qua tại TP HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Việc sử dụng thuốc lá thường xuyên là nguyên nhân làm gia tăng một số bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam. Điển hình có nhóm bệnh đột quỵ, mạch vành, tắc nghẽn phổi mãn tính, ung thư phổi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% bệnh nhân mắc ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy hơn 75% các ca tử vong hàng năm ở nước ta là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính.

Gần 1000 người dân TP HCM đã tham gia chương trình diễu hành vì môi trường không khói thuốc do Bộ Y tế tổ chức vào sáng 30/5. Ảnh: LD

Ông Gabit Ismailov, Phó trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam cho biết Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng và sự tổn thất ngày càng to lớn về kinh tế và sức khỏe do sử dụng thuốc lá. Mỗi năm thuốc lá gây ra 400.000 ca tử vong sớm, chi phí điều trị bệnh và mất khả năng sản xuất lao động do thuốc lá gây ra ước tính hơn 1 tỷ USD một năm.

Nhiều năm qua Bộ Y tế đã phát động nhiều phong trào phòng chống tác hại thuốc lá, bước đầu mang lại những kết quả khả quan. Theo điều tra năm 2014, tỷ lệ hút thuốc lá thanh thiếu niên Việt Nam ở độ tuổi 13-15 đã giảm đi 3,3% so với năm 2007. Mức thuế thuốc lá hiện vẫn còn thấp, không đảm bảo mục tiêu giảm hút thuốc theo chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá.

Lê Phương