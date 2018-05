50 năm làm 'chuột bạch' cho khoa học của cặp chị em song sinh dính liền

Song sinh dính liền luôn là đề tài thu hút quan tâm của giới khoa học nói riêng và cộng đồng nói chung. Thế nhưng, đôi khi, sự chú ý đặc biệt ấy lại mang đến những điều tồi tệ như trường hợp Masha và Dasha Krivoshlyapova (Nga).

Masha và Dasha Krivoshlyapova tập đi

Chuỗi ngày làm 'chuột bạch' của cặp chị em song sinh dính liền

Theo nhà báo Juliet Butler, tác giả cuốn sách The Less You Know The Sounder You Sleep dựa trên cuộc đời cặp song sinh Krivoshlyapova, Masha và Dasha sinh ngày 3/1/1950 tại Moscow. Trước đó, mẹ hai chị em là Yekaterina Krivoshlyapova không hề biết mình mang thai đôi. Bà mất hai ngày hai đêm cố rặn đẻ bình thường cho tới lúc bác sĩ chỉ định mổ.