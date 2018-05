 54 tuổi vẫn mang thai tự nhiên và sinh đôi

Sinh con muộn giảm nguy cơ ung thư vú / Hiểm họa từ việc sinh con muộn

Đáng chú ý, quá trình thụ thai của sản phụ này diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và không có sự can thiệp của y học.



Bác sĩ Trưởng khoa sản, Bệnh viện Đài Nam Thái Vĩnh Long - người thực hiện ca mổ đẻ cho người phụ nữ kể trên - phải thốt lên: “Quả là báu vật trời ban tặng bởi tỷ lệ thụ thai ở độ tuổi của chị này đã gần như bằng không".



Bác sĩ lý giải, các nghiên cứu cho thấy mỗi buồng trứng của người phụ nữ khi sinh ra thường chứa khoảng một triệu noãn trứng. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, các noãn trứng cũng liên tục mất dần đi, đến năm 40 tuổi, mỗi buồng trứng chỉ còn lại khoảng 2.000 noãn trứng. Tiếp đó, khi người phụ nữ bước sang độ tuổi 50 thì mỗi bên buồng trứng chỉ còn sót lại 2 noãn trứng.



Người phụ nữ 54 tuổi kể trên tổng cộng chỉ còn 4 noãn trứng, nhưng vẫn thụ thai và sinh đôi. Một kỳ tích “xưa nay hiếm” ngay cả trong lịch sử y học.



Do tuổi cao sức khỏe yếu lại mang thai đôi nên các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mổ đẻ cho “sản phụ may mắn” này khi thai được hơn 26 tuần tuổi. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, sản phụ “mẹ tròn con vuông” và hiện đã ra viện. Theo Mạng Tin tức Trung Quốc, tại Đài Loan 15 năm trước, một phụ nữ 53 tuổi cũng thụ thai tự nhiên và sinh đôi.

