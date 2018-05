55 công nhân đi cấp cứu sau bữa ăn trưa

Trưa 18/7, 55 công nhân dệt may Nhà máy Sợi & May Nam Đàn, thuộc Công ty dệt may Hanosimex đóng tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An) có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, chóng mặt sau bữa ăn tập thể. Xe cấp cứu lập tức được điều tới để đưa họ đến bệnh viện Đa Khoa huyện Nam Đàn ( 40 người) và Đa khoa huyện Hưng Nguyên (15 người).

Các công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Hải Bình.

" Tôi và mọi người dùng bữa cơm trưa với các khẩu phần gồm: cơm, bí đỏ xào, trứng luộc, canh bí, canh rau muống. Sau khi ăn xong 30 phút thì bắt đầu thấy triệu chứng đau bụng", chị Dung (28 tuổi) một công nhân đang nằm viện kể lại.

Qua thăm khám, bác sĩ cho biết các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thức ăn nhưng chưa xác định được chất gây độc. Hiện tất cả các công nhân đã được cấp cứu, truyền dịch kịp thời nên không không người nào nguy hiểm tới tính mạng.

Nhà máy nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể. Ảnh: Hải Bình.

Ngay khi vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, lãnh đạo Sở y tế Nghệ An, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm y tế huyện Nam Đàn, công an Nam Đàn đã có mặt tại nhà máy, chỉ đạo việc cấp cứu bệnh nhân, đồng thời thu mẫu thức ăn, nước uống để kiểm tra, xét nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định trở lại nhưng vẫn được theo dõi tiếp. Nhà máy Sợi & may Nam Đàn mới đi vào sản xuất được 2 tháng, hiện có hơn 700 công nhân làm việc.

Hải Bình