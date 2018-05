6 cách kiểm soát sự thèm ăn

16 cách giúp giảm cân nhanh chóng / Giải pháp đơn giản để giảm béo

Chống lại sự thèm ăn luôn khiến mọi người, nhất là các chị em phải khổ sở nhưng kết quả mang lại không như mong đợi. Mới đây, Care2 đã đưa ra một số cách mang lại hiệu quả đáng ngạc nhiên.

1. Ăn một quả táo

Ăn một quả táo trước bữa ăn sẽ giúp bạn kiểm soát sự thèm ăn và không ăn quá nhiều. Ảnh: wallpapergang

Ăn một quả táo trước bữa ăn sẽ giúp bạn kiểm soát sự thèm ăn và không ăn quá nhiều. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Appetite cho thấy những người ăn một quả táo trước bữa ăn tiêu thụ ít hơn 187 calo so với những người không ăn. Điều này là do táo có chứa chất xơ sẽ làm cho bạn cảm thấy no.

2. Trà

Nguyên nhân của việc ăn quá nhiều thường do những trắc trở về cảm xúc, căng thẳng, hoặc chán nản. Người trải qua những điều này thường cảm thấy muốn ăn ngay cả khi họ thực sự không đói. Để sửa đổi điều này thì không nên ngay lập tức ăn khi thèm mà hãy cố gắng uống một cốc trà.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychopharmacology thấy rằng sau khi uống trà 30 phút, cơn đói sẽ biến mất 47%. Bạn cũng sẽ không còn cảm thấy thèm ăn quá nhiều.

3. Có bữa ăn sáng đầy đủ

Bỏ qua bữa ăn sáng là một trong những lý do gây nên sự thèm ăn và dường như không thể dừng ăn vặt. Để ngăn chặn điều này, bạn nên có bữa ăn đầy đủ chất vào buổi sáng. Nó sẽ giữ cho bạn đầy đủ năng lượng cho một ngày và ngăn chặn sự thèm ăn trong ngày. Ăn thực phẩm có chứa protein có thể giúp bạn cảm thấy no.

4. Chọn đúng loại thực phẩm

Mỗi loại thực phẩm có chất dinh dưỡng khác nhau. Mẹo nhỏ ở đây là nên tiêu thụ thực phẩm có lượng calo thấp nhưng khiến ta cảm thấy no hơn. Một trong số đó là các loại hạt, bỏng ngô, súp, và trái cây.

5. Ngửi mùi rau quả

Mùi của hoa nhài có thể làm giảm sự thèm ăn chocolate. Ảnh: rjeem.

Chỉ cần ngửi thấy mùi rau quả có thể làm giảm cơn đói và thèm ăn của bạn. Mùi thơm của quả vani và quả có múi như cam quýt… được biết có tác dụng làm giảm đói. Trong khi mùi của hoa nhài có thể làm giảm sự thèm ăn chocolate. Một nghiên cứu cũng tiết lộ rằng mùi bạc hà cũng có thể làm giảm cơn đói.

6. Hãy đi bộ

Khi cảm thấy đói, không nên ngay lập tức tìm kiếm một bữa ăn nhẹ. Hãy cố gắng đi bộ thong thả trong 15 phút. Một nghiên cứu cho thấy những người đi bộ thong thả trong 15 phút trước khi ăn chocolate chỉ tiêu thụ một nửa lượng calo so với những người không đi bộ trước khi ăn.

Hằng Nguyễn (theo Care 2)