6 chất giúp cơ thể trẻ lâu

1. Lutein

Đây là chất có nhiều trong các loại rau lá xanh như rau ngót, rau bina… và lòng đỏ trứng. Lutein tăng cường khả năng bảo vệ của da và mắt, hai cơ quan thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài và chịu nhiều tác động nhất, đặc biệt là đối với ánh sáng mặt trời, vốn chứa nhiều tia cực tím gây hại.

2. Carotenoid

Carotenoid là tên gọi chung của những phân tử sắc tố trong thực vật, một trong số đó là vitamin A và lycopene. Chúng hiện diện nhiều trong các loại rau củ quả đậm màu đỏ, cam, như: khoai lang, bí ngô, cà chua, cà rốt, cam… Nhìn chung, màu sắc càng đậm thì lượng carotenoid tích trữ càng cao. Chế độ ăn giàu chất này được chứng minh cải thiện nguy cơ trong nhiều bệnh lý, bao gồm cả những bệnh lý ác tính, như: ung thư, bệnh mạch vành…

3. Vitamin A

Yếu tố quan trọng giúp bảo vệ da, mô mềm, xương và răng chính là vitamin A. Ngoài ra, làn da được đổi mới hàng ngày, loại bỏ lớp chai sừng cũng nhờ vào loại sinh tố này. Vì vậy, các loại kem dưỡng chứa retinol hay tretinoin sẽ có tác dụng tẩy lớp sừng và trị mụn trứng cá cho da. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy vitamin A trong các thực phẩm tự nhiên như lòng đỏ trứng, cà rốt, sữa và các chế phẩm từ sữa.

4. Vitamin C

Còn gọi là axit ascorbic, vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các tia xạ tự do, giảm nguy cơ ung thư và tăng khả năng hấp thu sắt. Với làn da, vitamin C là thành phần quan trọng để tạo thành collagen - một loại protein đảm bảo tính đàn hồi cho da. Vitamin C dễ dàng được tìm thấy trong quả chua như cam, chanh, quýt. Nhưng đặc biệt nhất, quả ổi lại là loại quả chứa hàm lượng vitamin C cao nhất.

5. Lycopene

Lycopene được đánh giá là chất chống oxy hóa đầy tiềm năng có thể bảo vệ những tế bào của cơ thể khỏi sự tổn hại các DNA - vốn là những vật chất di truyền giúp duy trì sự sống cho tế bào và cơ thể. Nồng độ lycopene cao được chứng minh là giúp giảm nguy cơ ung thư và các bệnh lý tim mạch. Bạn có thể tìm thấy chúng trong các loại trái cây, như: cà chua, dưa hấu, đu đủ, mơ…

6. Vitamin E

Hệ miễn dịch khỏe mạnh có sự đóng góp không nhỏ của vitamin E. Ngoài ra, nó còn giúp da dẻ mịn màng, giảm xuất hiện vết nhăn cũng như tránh tổn thương do các yếu tố môi trường. Loại sinh tố này dễ dàng tìm thấy trong các loại dầu cá, các loại hạt như hướng dương, hạnh nhân, đậu nành…

Sao Mai (Theo Womanmagazine)