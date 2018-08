6 người cùng một xã ở Phú Thọ nhiễm HIV

Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, nhận định ban đầu các bệnh nhân nhiễm HIV có thể do tiêm chích không an toàn. Hiện nguồn lây nhiễm chưa được xác định. Tuy nhiên trong cộng đồng đang lan truyền thông tin các bệnh nhân HIV đã bị lây nhiễm do khám chữa bệnh và dùng chung kim tiêm từ một cán bộ y tế ở địa phương.

"Hiện chưa rõ nguyên nhân, để khẳng định một người hay một cơ sở y tế gây nhiễm thì phải chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an", đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Ngày 13/8, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đến xã Kim Thượng để xác minh sự việc và tìm hiểu nguyên nhân các bệnh nhân nhiễm HIV. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra. Trong khi đó Sở Y tế lập danh sách những người có nguy cơ cao nhiễm HIV nhưng chưa được xét nghiệm để kiểm tra, điều trị dự phòng phơi nhiễm bằng thuốc ARV.

Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cũng chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẩn trương làm rõ sự việc.

Kim Thượng là xã miền núi của Phú Thọ, dân cư chủ yếu người Mường.