Theo WHO, triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao và rối loạn thần kinh hoặc khó thở.

Cho đến nay, 61 trường hợp được ghi nhận, tất cả đều dưới 7 tuổi. Chỉ có một bệnh nhân sống sót.

"WHO đang làm việc với Bộ Y tế Campuchia để thực hiện điều tra. Ở thời điểm này, chúng tôi có rất it thông tin, vì cuộc điều tra đang được tiến hành", tiến sĩ Pieter van Maaren, đại diện của WHO tại nước này, cho biết trên Xinhua.

Cuộc điều tra nhằm xác định bệnh và cách ngăn bệnh lây lan.

T. An