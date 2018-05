67 nhân viên dược có nguy cơ lây bệnh do chích ngừa chung ống tiêm

Bệnh viện 'khai tử' bệnh nhân còn sống / Bệnh viện đánh mất thi thể bé sơ sinh

Ảnh: AP.

Theo Fox News, nữ y tá này đã không tuân thủ các quy định an toàn y tế. "Về nguyên tắc ống tiêm chỉ dùng một lần và phải được thay mới khi chích cho mỗi bệnh nhân, nhưng trường hợp này ống tiêm được tái sử dụng nhiều lần", Cơ quan Y tế New Jersey thông báo đến nhân viên hãng dược. "Việc tái sử dụng ống tiêm sẽ khiến bạn tiếp xúc với máu nhiễm bệnh. Hiện chúng tôi chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào nhưng bạn có nguy cơ mắc bệnh do hành động sai sót này".

Các nhà chức trách nhận định nguy cơ lây nhiễm không quá cao, song vẫn đề nghị 67 nhân viên xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C và HIV. Họ sẽ được tái khám sau 4-6 tháng và hoàn toàn miễn phí.

Ngoài việc tái sử dụng ống tiêm, nữ y tá trên còn bị phát hiện đã tiêm không đủ liều lượng thuốc cho các bệnh nhân. "Được tiêm ít hơn liều khuyến nghị không gây hại nhưng bạn sẽ không được bảo vệ hoàn toàn khỏi bệnh cúm. Chúng tôi khuyên các bạn hãy đi chính ngừa cúm thêm lần nữa để đảm bảo sức khỏe", Cơ quan Y tế New Jersey khuyến cáo các nhân viên.

Minh Nguyên