7 bệnh do lười đánh răng mà ra

1. Khó khăn trong thụ thai

Các nhà nghiên cứu người Australia phát hiện thấy, vi khuẩn trong răng miệng có thể dẫn đến viêm nhiễm tử cung, khiến việc thụ thai muộn so với dự định của bạn khoảng hai tháng. Bệnh đau răng cũng có liên can mật thiết tới việc đẻ non.

2. Viêm khớp

Tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp của người bị bệnh răng miệng cao hơn những người khỏe mạnh khác gấp 8 lần.

3. Viêm phế quản

Một nghiên cứu mới cho biết, bệnh răng miệng và nhiễm trùng đường hô hấp có liên quan mật thiết với nhau. Những người vốn bị viêm phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh răng miệng sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Ảnh: Health.

4. Rối loạn chức năng cương dương

Thông qua một thí nghiệm khoa học áp dụng với 70 người đàn ông Ấn Độ, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người đàn ông có hàm răng không khỏe mạnh cũng là đối tượng khiến cho rối loạn chức năng cương dương (ED) nặng hơn. Các nhà khoa học cho rằng, bệnh răng miệng dẫn đến thiếu oxit nitric cần thiết trong máu, máu cung cấp cho dương vật sẽ không đủ và gây chứng ED.

5. Chứng mất trí

Bệnh răng miệng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu Đại học Columbia phát hiện ra rằng những người 60 tuổi trở lên mắc bệnh răng miệng hoặc rụng nhiều răng sẽ có vấn đề về bộ nhớ hơn những người đồng tuổi.

6. Bệnh tim

Bệnh nha khoa khiến cho nguy cơ trụy tim tăng gấp đôi, một nghiên cứu liên quan đến 1.100 người tại Scotland cho thấy những người đánh răng ít hơn 2 lần một ngày sẽ tăng khả năng mắc bệnh về tim mạch.

7. Bệnh tiểu đường

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh dựa trên 7 kết quả nghiên cứu có liên quan cho thấy, điều trị tốt các chứng bệnh nha khoa có thể làm giảm viêm nướu và có lợi trong việc giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường như đau mắt.

Tuyết Trang (theo 69jk)