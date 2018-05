7 lý do khiến trà tốt hơn cà phê

Những điều nên tránh khi uống trà / Trà thảo dược không được dùng tuỳ thích

Rất nhiều người thích uống một tách trà hay một ly cà phê để bắt đầu ngày mới. Đó là sự lựa chọn thông minh để tránh những chi trả xa xỉ cho các đơn thuốc y tế không đáng. Cả trà và cà phê đều là thức uống tốt cho sức khỏe, nhưng có nhiều lý do khiến trà tốt hơn cà phê, theo The Magazine For Women:

1. Cà phê làm bạn tỉnh táo nhưng trà thì không

Lượng caffeine trong cà phê nhiều hơn trong trà, điều này sẽ giúp bạn tỉnh táo. Nhưng nếu uống cà phê trước khi đi ngủ, nó có thể làm phiền đến giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Ngược lại, trà xanh rất tốt để uống trước khi ngủ vì rất giàu chất chống oxy hóa, khiến bạn tươi trẻ và khỏe mạnh vào hôm sau.

Ảnh: intlxpatr

2. Cà phê có thể để lại vết bẩn răng xấu

Bạn đã bao giờ quan sát răng của những người uống cà phê thường xuyên chưa? Cà phê có thể làm răng trở nên vàng nhạt và rất khó để tẩy sạch. Điều này lại không xảy ra với người uống trà. Ngay cả khi uống đến 4 chén trà mỗi ngày, nó vẫn ít ảnh hưởng đến răng. Vì vậy, bạn có thể tự tin mỉm cười khi uống trà.

3. Trà là một lựa chọn tốt hơn cho phụ nữ mang thai

Nếu bạn đang mang thai, hãy hỏi bác sĩ về những gì có thể uống. Bạn sẽ được đề nghị uống trà thay cho cà phê bởi nhiều lợi ích. Trà không gây táo bón và giúp tránh các vấn đề về tim mạch. Nó cũng giúp tiêu hóa thức ăn nhanh. Hơn nữa, trà rất giàu chất chống oxy hóa có lợi cho thai nhi. Cà phê lại có quá nhiều caffeine có thể gây sẩy thai và bệnh táo bón.

4. Trà chống lại ung thư

Trà có hiệu quả tốt trong việc giúp lưu thông máu dễ dàng, ngăn chặn các cục máu đông, giữ cho trái tim khỏe mạnh. Không chỉ vậy, nó còn được dùng để ngăn chặn ung thư vú và buồng trứng ở phụ nữ. Cà phê cũng có những tác dụng tốt nhưng lại không an toàn cho tim.

5. Trà là liều thuốc tốt cho người bệnh

Giả sử bạn đang bị nhiễm siêu vi hoặc mắc một số loại cảm, sốt và ho, bạn sẽ cảm thấy một tách trà nóng thảo dược tốt hơn với so với một ly cà phê. Trà xanh rất tốt trong thời gian bạn cảm lạnh và ho. Các loại trà giàu flavonoids giúp phục hồi nhanh hơn khi bị sốt.

6. Nhúng bánh vào trà để có một bữa ăn nhẹ lạ miệng

Giả sử bạn đang đói và cần một bữa ăn nhẹ tại văn phòng hoặc nơi làm việc, cách tốt là bạn có thể nhúng một số bánh quy vào trà và ăn. Nó không chỉ mang lại hương vị tuyệt vời mà còn tạo cảm giác tốt cho bữa ăn nhẹ. Điều này thì cà phê không thể cho bạn.

7. Trà dễ dàng được tìm thấy hơn cà phê

Người uống trà ở khắp nơi trên thế giới. Một số loại trà có màu đen, một số màu xanh lá cây với chanh và mật ong, một số khác có sữa hoặc kem và có một số loại trà thảo dược có sẵn cũng rất tốt. Trong khi cà phê thì nhiều vùng lại chưa có. Nếu bạn là người thích trà thì sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình.

Hằng Nguyễn