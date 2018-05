7 phương pháp tự nhiên chống lão hóa da

Top 10 thực phẩm tốt cho da / Phương pháp duy trì làn da khỏe mạnh

Lão hóa da là nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ trung niên. Dấu hiệu rõ nhất là nếp nhăn, đồi mồi, đốm da thâm đen và có vết chân chim đuôi mắt, khóe miệng. Điều này khiến bạn trông già đi và làm giảm mức độ tự tin trong giao tiếp cũng như ở nơi công cộng.

Nguyên nhân của sự lão hóa da là chế độ ăn uống không lành mạnh. Việc thường xuyên ăn đồ chiên, thức ăn khô làm giảm collagen dưới da dẫn đến việc da đàn hồi kém, khô và gây ra nếp nhăn.

Phụ nữ trang điểm thường xuyên cũng là nguyên nhân lão hóa da. Thoa các loại kem, phấn lên mặt làm mất chất dầu tự nhiên và giảm độ ẩm của da, khiến da trở nên thô ráp. Từ đó, các nếp nhăn, đốm đồi mồi và nhiều vùng da tối xuất hiện trên mặt, da mặt bị lão hóa dần.

Phụ nữ uống rượu, hút thuốc nhiều và hay để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thời điểm có nhiều tia cực tím cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chảy xệ của da. Các nếp nhăn trở nên rõ hơn làm bạn trông già hơn.

Lợi ích của biện pháp tự nhiên chống lão hóa da

- Biện pháp tự nhiên sử dụng cách thức, nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, dễ làm mà một phụ nữ giới thượng lưu hay bình dân đều có thể áp dụng được.

- Biện pháp tự nhiên thường không gây kích ứng da, giúp bạn an tâm sử dụng trong thời gian dài mà không sợ biến chứng khiến da tệ hại hơn.

- Các phương pháp tự nhiên còn giúp bạn rèn luyện thói quen bảo vệ da và sức khỏe như một nếp sống. Bạn không còn cảm thấy phiền phức, mất công khi bảo vệ làn da mình.

Các biện pháp tự nhiên chống lão hóa da

Cam, quýt

Vitamin C tăng cường sản xuất collagen và cải thiện sự xuất hiện nếp nhăn. Đây là thành phần chăm sóc da tốt nhất giúp chống lại tác hại ánh nắng mặt trời. Vitamin C làm cho nếp nhăn dần biến mất, làn da căng mịn hơn. Nên thường xuyên bổ sung vitamin C cho cơ thể bằng cách ăn trái cây họ cam, quýt.

Vitamin C từ trái cây họ cam, quýt giúp tăng cường sản xuất collagen và cải thiện sự xuất hiện nếp nhăn. Ảnh: happyolks

Mật ong

Là một nguyên liệu làm da mịn màng và trắng sáng hơn. Có thể ăn mật ong để làm đẹp từ bên trong vì mật ong chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như magiê, kali và canxi, giúp tái tạo và thúc đẩy sự tái tạo các tế bào da. Hoặc có thể sử dụng mật ong rửa mặt, dùng mặt nạ mật ong giúp sát khuẩn, tẩy tế bào chết và tăng cường độ ẩm cho da.

Bơ

Bơ chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm mangan, selen... giúp chống oxy hóa hiệu quả và tăng cường chất dầu, độ ẩm tự nhiên cho da mặt. Giống như mật ong, bạn có thể ăn bơ hoặc dùng bơ làm mặt nạ đắp mặt thường xuyên.

Hạnh nhân

Chứa lượng lớn vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da và giảm nếp nhăn. Bạn có thể sử dụng hạnh nhân dưới dạng thực phẩm, mặt nạ hoặc tinh dầu. Tinh dầu hạnh nhân giúp cải thiện tình trạng da bị chảy xệ rất hiệu quả.

Khoai tây

Là phương pháp đơn giản nhất nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Bạn chỉ cần cắt những lát khoai tây chà nhẹ lên vùng da bị nhăn, đồi mồi trong một thời gian ngắn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra bạn cũng nên đắp hai lát khoai tây lên mắt, nằm thư giãn để giúp xóa vết chân chim và thâm quầng mắt.

Bột yến mạch

Có thể sử dụng bột yến mạch như một chất tẩy da mặt tự nhiên. Ảnh: dereklovesshopping

Có thể sử dụng bột yến mạch như một chất tẩy da mặt tự nhiên. Bột yến mạch có tính sát khuẩn cao. Đồng thời, đây cũng là nguyên liệu giúp da giữ ẩm một cách tuyệt vời. Bạn có thể dùng bột yến mạch rửa mặt mỗi sáng hoặc trộn với sữa hay mật ong đắp lên mặt mỗi ngày sẽ làm cho da mặt bạn trở nên trẻ trung, mượt mà hơn.

Dầu dừa

Là nguyên liệu làm đẹp gần gũi với phụ nữ Á Đông. Trên 50% axit béo chuỗi trung bình (ABCTB) trong dầu dừa rất tương đồng với chất nhờn của da. Nhờ vậy dầu dừa có thể tăng cường khả năng giữ ẩm và kháng khuẩn của làn da. Thường sau khi thoa dầu dừa lên da vài phút, bạn đã không còn cảm thấy nhờn rít nữa. Mùi thơm đặc trưng của dầu dừa làm bạn dễ chịu hơn.

Song Lê (Theo Examiner)