8 bé sơ sinh Bắc Ninh xuất viện sau điều trị sốc nhiễm khuẩn

Chỉ trong buổi sáng 20/11, có 4 trẻ sinh non lần lượt tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh do sốc nhiễm khuẩn. 20 bé đang điều trị tại đây ngay trong ngày được chuyển về các bệnh viện lớn ở Hà Nội, để điều trị tiếp. Kết quả cấy vi khuẩn trên tay y bác sĩ và vị trí các bệnh nhi nằm tại khu vực chăm sóc trẻ sinh non Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sau đó phát hiện có sự hiện diện vi khuẩn đang kháng thuốc nguy hiểm. Vi khuẩn này là thủ phạm gây sốc nhiễm khuẩn cho các bé.