8 người Sài Gòn tử vong vì bệnh nhiễm năm 2017

Chiều 29/12, tổng kết công tác phòng chống dịch năm 2017, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung Tâm Y tế Dự phòng TP HCM cho biết nhiều dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh do virus Zika, rubella, thương hàn…. giảm số ca so với năm ngoái.

Theo bác sĩ Dũng, thành công lớn nhất của hoạt động phòng chống dịch năm 2017 là khống chế được dịch sốt xuất huyết. Hơn 19.000 người nhập viện, giảm 11,4% so với năm 2016. Những tuần đầu năm, số ca nhập viện luôn thấp hơn so với các tuần cùng kỳ năm trước. Tuần đỉnh dịch có 546 người nhập viện, thấp hơn 50% so với đỉnh dịch năm trước. Toàn thành phố có 6 người tử vong, bằng năm ngoái.

21 ca bệnh Zika được ghi nhận tại 12 quận huyện và 19 phường xã. Trong đó 13 phụ nữ mang thai được phát hiện mắc Zika nên phải kết thúc sớm thai kỳ.

Phun thuốc diệt muỗi tại TP HCM. Ảnh: Lê Phương.

3 bệnh nhân cúm B được ghi nhận trong một gia đình ở quận Gò Vấp, một người tử vong sau đó. Thành phố cũng có 12 ca mắc liên cầu lợn, giảm 3 ca so với năm 2016, không có trường hợp tử vong. Bệnh quai bị tăng 6%, thủy đậu tăng 46%.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết thành công trong công tác phòng chống dịch năm nay là hoàn thành triển khai báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến. 100% phường xã ứng dụng GIS trong phòng chống sốt xuất huyết và đạt hiệu quả.

Năm 2018, ngành y tế thành phố đặt mục tiêu chủ động phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Việc kiểm soát, phát hiện và khống chế kịp thời dịch bệnh, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe người dân.

