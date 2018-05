8 thực phẩm hữu ích trong mùa đông

Thói quen tốt cho mùa đông đang đến gần / Sai lầm khi uống rượu để 'chống rét' mùa đông

1. Cải thìa

Trung y cho rằng, cải thìa vị thanh mát, giàu hàm lượng vitamin C, canxi, sắt, phốt pho, carotene và vitamin, rất tốt cho dạ dày.

2. Súp lơ

Súp lơ nhiều vitamin. Cứ 200 g súp lơ tươi, có thể cung cấp trên 75% vitamin cần thiết cho một người trưởng thành. Ngoài ra, nó còn có hàm lượng vitamin C nổi bật, mỗi 100 g súp lơ đạt 80 mg vitamin C, cao gấp 3-4 lần so với bắp cải, giá đỗ vàng, gấp đôi cam ngọt.

Ảnh minh họa: jxgdw

3. Cần tây

Cần tây tính lạnh, vị ngọt mát, giàu carbohydrate, carotene, vitamin C, axit amin, làm hưng phấn trung khu thần kinh, ăn nhiều sẽ thúc đẩy sự tiết dịch của dạ dày, làm tăng cảm giác thèm ăn, long đờm.

4. Khoai lang

Đây là thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng vô cùng phong phú với đường, vitamin A và vitamin C, rất tốt cho việc làm ấm dạ dày, lợi phổi… Đặc biệt, ăn khoai lang có thể phòng chống teo mô liên kết trong gan và thận.

5. Bắp cải

Hàm lượng vitamin C trong bắp cải cao hơn 3,5 lần so với cà chua; hàm lượng canxi gấp 2 lần dưa chuột. Ngoài ra, nó còn có hàm lượng lớn molypden và mangan - nguyên liệu thiết yếu để sản xuất các hoạt chất như enzyme, hormone. Không những thế, vitamin C trong bắp cải còn có khả năng phòng chống ung thư.

6. Giá đỗ

Đậu mầm, đậu xanh chứa nhiều protein, chất béo và carbohydrate, và các nguyên tố vi lượng cơ thể cần như natri, phốt pho, sắt, canxi. Sau khi đậu nảy mầm, không những có thể duy trì được nguyên chất dinh dưỡng ban đầu mà còn làm tăng hàm lượng vitamin, có lợi cho việc làm giảm mệt mỏi. Diệp lục trong đậu giá giúp phòng chống ung thư trực tràng.

7. Cà rốt

Trong cà rốt chứa nhiều vitamin, vị ngọt mát, rất tốt cho lá lách và dạ dày. Mùa lạnh ăn cà rốt rất tốt, đặc biệt là khi đã nấu chín. Cà rốt hầm nhừ có thể duy trì được trên 93% carotene, khi xào nấu cũng có thể duy trì được trên 80%.

8. Củ cải

Củ cải có thành phần nước, vitamin C phong phú, có thành phần canxi, phốt pho, carbohydrate nhất định và nhiều vitamin khác. Ăn nhiều củ cải mùa đông có tác dụng giải độc, long đờm, điều tiết lá lách và dạ dày rất tốt.

Thế Đan (theo jxgdw)