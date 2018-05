80% đàn ông TP HCM uống rượu bia

Giải mã chứng nôn sau khi uống rượu bia / Uống bia rượu như thế nào tốt cho sức khỏe

Nhóm chuyên gia thực hiện nghiên cứu này gồm 3 người Việt Nam tại Đại học IIIinois, Mỹ, và Quỹ HealthBirdge Canada ở Việt Nam. Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM, cho biết kết quả nghiên cứu về sử dụng bia rượu trên 9.400 hộ gia đình đại diện ở cấp quốc gia vừa công bố cho thấy 57,22% gia đình Việt Nam dùng rượu bia thường xuyên. Những gia đình giàu có, trình độ học vấn cao thì lại uống nhiều rượu bia hơn, ngược với các nước phát triển.

Nghiên cứu cho thấy độ tuổi uống rượu bia đang ngày càng trẻ hóa, chủ yếu trong giới học sinh, sinh viên. Phụ nữ sử dụng rượu bia ngày càng tăng. Đặc biệt nữ giới thành thị uống rượu bia cao hơn và say xỉn nhiều hơn nữ giới ở nông thôn. Tại TP HCM, tỷ lệ nam giới sử dụng rượu bia chiếm 80% còn nữ giới 22%; trong đó 13% nam giới uống rượu bia mỗi ngày và tỷ lệ này ở nữ là 1%.

Tỷ lệ sử dụng rượu bia tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Ảnh: Lê Phương.

Theo ông Dũng, tại Việt Nam rượu bia là yếu tố nguy cơ thứ 4 trong 8 yếu tố hàng đầu gây nên gánh nặng bệnh tật. Đây là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, bạo lực gia đình. Trẻ em trong các gia đình có người uống rượu chịu thiệt thòi cả về dinh dưỡng và giáo dục, tổn thương về tinh thần so với trẻ khác.

Ở các gia đình sống dưới ngưỡng nghèo, nếu số tiền mua rượu bia (trung bình 146 cốc một năm) được dùng để mua sữa thì trẻ em được uống 122 cốc sữa thay vì chỉ một ly như hiện tại. Ước tính hàng năm người Việt chi khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng để uống rượu bia, số tiền này có thể mua được hơn 1.770 nghìn tấn gạo, đủ để nuôi sống 21 triệu người.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, rượu bia là một trong 10 nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong đó 20% tử vong do chấn thương, tai nạn giao thông, 50% ca tử vong do xơ gan, 30% tử vong bởi ung thư thực quản, ung thư gan, động kinh. Có khoảng 30 loại bệnh từ nguyên nhân trực tiếp do sử dụng rượu bia và 200 bệnh tật, chấn thương. Rượu bia cũng là nguyên nhân làm giảm năng suất, gia tăng tai nạn lao động, thất nghiệp, bạo lực, tệ nạn xã hội, tội phạm.

Nhiều trường hợp tai nạn, chấn thương nhập viện là do quá chén rượu bia. Ảnh: Lê Phương.

Theo các chuyên gia, chính sách kiểm soát quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ rượu bia là một trong số các biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát tác hại của việc sử dụng đồ uống có cồn.

Lê Phương