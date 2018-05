80% người đột quỵ do nhồi máu não

Theo thông tin từ Hội nghị đột quỵ châu Âu, tàn phế do tai biến mạch máu não đứng hàng đầu trong các loại bệnh nguy hiểm. Thống kê của Hội Phòng chống tai biến mạch máu não, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người mắc chứng tai biến, trong đó có tới 50% tử vong. Trong số 50% bệnh nhân đột quỵ sống sót có tới 92% mắc di chứng về vận động, 68% di chứng vừa và nhẹ, 27% di chứng nặng, 92% người bệnh liệt nửa người đang sống tại gia đình và cộng đồng vẫn cần luyện tập phục hồi chức năng.

Bệnh tai biến mạch máu não gồm 2 loại chính là nhồi máu não (do tắc mạch máu trong não thường bị gây ra bởi cục máu đông) và xuất huyết não (do vỡ mạch máu trong não). Trong đó, 80% đột quỵ là do nhồi máu não. Tổn thương này làm giảm đột ngột hoặc ngưng hoàn toàn việc cung cấp máu đến não. Vì vậy, các tế bào thần kinh bị tổn thương và chức năng hoạt động của cơ quan này có thể bị ngưng trệ trong một thời gian dài, dẫn đến những di chứng như: liệt, nói ngọng, méo miệng, loét do nằm lâu...

Các triệu chứng của tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột. Người bệnh có thể bị tê, yếu hoặc liệt hẳn ở một bên tay hoặc chân, đột nhiên giảm thị lực hoặc nói ngọng, nói khó… Bệnh nhân có thể thấy triệu chứng nhức đầu hoặc không. Một số người còn thấy dấu hiệu báo trước vài giờ hoặc vài ngày như buồn nôn, chóng mặt, tê bì một bên tay, chân hoặc một thoáng mất ý thức. Theo các chuyên gia y khoa, nếu một trong 3 khả năng cười, nói, giơ tay gặp khó khăn hoặc không thực hiện được, người dân cần gọi cấp cứu càng sớm càng tốt.

Những người có nguy cơ cao bị tai biến mạch máu não là người bị huyết áp cao; người có các bệnh tim mạch như hẹp van 2 lá, rung nhĩ; người bị đái tháo đường; người béo phì tăng cân, rối loạn chuyển hóa, tăng mỡ máu; người nghiện thuốc lá, bia rượu; phụ nữ vừa hút thuốc vừa dùng thuốc tránh thai; người làm việc dưới áp lực cao về tinh thần thể lực, có các sang chấn về thần kinh lớn.

Theo tổ chức Y tế thế giới, tử vong do đột quỵ (tai biến mạch máu não) đứng thứ hai sau bệnh tim. Ở Mỹ, bệnh này đứng hàng thứ ba sau bệnh tim và ung thư. Những người thoát tử vong từ đột quỵ cũng dễ gặp di chứng nặng về thể chất, tâm thần, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mặc dù là bệnh nguy hiểm song tai biến mạch máu não có thể phòng ngừa để tránh những hậu quả đáng tiếc. Người dân nên thực hiện lối sống khoa học, lành mạnh, hạn chế chế độ ăn nhiều chất béo, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, tăng cường hoạt động thể lực, tạo cuộc sống tinh thần vui tươi, tránh stress... Điều này giúp làm giảm các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim mạch như rối loạn lipid máu, béo phì và tăng huyết áp. Ngoài ra, theo khuyến cáo của các bác sĩ, con người cần thường xuyên theo dõi sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

