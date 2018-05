'85% người Việt bị thiếu máu não'

Số bệnh nhân bị thiếu máu não đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Do vậy, nếu không điều trị sớm, nguy cơ bị đột quỵ là rất cao.

- Tôi thường xuyên mất ngủ, chóng mặt đau trên đỉnh đầu hay căng thẳng đầu óc dù không có chuyện gì nghiêm trọng để suy nghĩ. Vì mất ngủ tôi hay thường xuyên sử dụng thuốc ngủ thảo dược, nên bây giờ lờn thuốc không còn tác dụng nữa . có phải tôi bị bệnh thiếu máu não. Xin bác sĩ hướng dẩn tôi cách điều trị và uống thuốc tây hoặc thuốc nam thì tác dụng như thế nào với căn bệnh trên.

Xin cám ơn (Nguyen Thi Hong Le, 48 tuổi, 20 Le Loi, P. ben Nghe , Q1)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Bệnh viện 108:

Có thể nói những triệu chứng như mất ngủ, chóng mặt, căng thẳng đầu óc của bạn do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng điều thường gặp nhất là do tình trạng thiểu năng tuần hoàn máu nghĩa là lượng máu cung cấp lên não bị suy giảm. Điều này khiến tế bào não thiếu oxy, dinh dưỡng, gây nên những triệu chứng như trên. Điều tôi khuyên bạn là phải đến kiểm tra ở các cơ sở y tế có chuyên khoa để xác định có thực sự là thiếu máu não hay không. Trước mắt bạn có thể dùng các thực phẩm chức năng, Đông dược thành phẩm có tác dụng tăng cường tuần hoàn não.

- Cháu năm nay 23 tuổi, từ khi học cấp 3 trong đầu có hiện tượng khi tập trung học 1-2 tiếng thì cảm giác chóng mặt ù tai, cơ thể bức rứt khó chịu không thể tập trung được và thường đau đầu liên tục, sau khi lên đại học tình trạng đó còn năng hơn, mật ngủ triền miên và rất khó ngủ khi đã thức giấc. Hiện nay thì tình trạng còn tồi tệ mất ngủ hay quên, đặc biệc là không thể tập trung được, cháu đang đi học mà không thể tập trung được có những bữa thi không tập trung được không thể làm bài. Xin hỏi cách chữa trị. (23, Long An)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Hiện nay thiểu năng tuần hoàn não là tình trạng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa đặc biệt đối với những bạn trẻ phải học tập căng thẳng gặp nhiều stress trong cuộc sống. Tình trạng của cháu khả năng là do thiểu năng tuần hoàn não. Do đó, lời khuyên tốt nhất với cháu lúc này là nên đến khám các cơ sở có chuyên khoa để xác định chẩn đoán sau đó mới có thể chọn lựa một phác đồ điều trị cho cháu.

- Thưa bác sĩ, cháu được biết bệnh thiếu máu não rất nguy hiểm. Bác sĩ có thể cho cháu biết cách phòng chống bệnh này được không ạ. Cháu cảm ơn! (Nguyễn Khánh Hà, 20 tuổi, Hà Nội)

- Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện, Trưởng khoa Đột quỵ Bệnh viện 103:

Xin chào độc giả VnExpress,

Não bộ của người chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng tiêu thụ ôxy và máu chiếm khoảng 20% tổng lượng cơ thể, trung bình tuần hoàn máu não khoảng 55ml trên 100 gam chất não trong một phút. Não được cung cấp bởi 2 cặp động mạch: động mạch đốt sống thân nền và động mạch cảnh trong. Sau khi 2 cặp động mạch hợp nhau thành đa giác ở đáy não chia ra các động mạch não trước, não giữa, não sau để cung cáp máu cho tổ chức não. Vì vậy, khái niệm bệnh thiếu máu não rất đa dạng. Nếu người bệnh bị đột quỵ não, sẽ gặp 2 loại: chảy máu não và thiếu não cục bộ (còn gọi là nhồi máu não hoặc nhũn não). Còn nếu lượng máu cung cấp cho não từ 30 đến 50 ml thì gọi là thiểu năng tuần hoàn não, chưa gây nên tổn thương thần kinh khu trú. Nguồn cung cấp máu giảm đi do mạch máu bị vữa xơ hoặc một số bệnh lý đốt sống cổ gây nên chèn ép động mạch đốt sống thân nền làm giảm dòng máu nuôi não. Nếu sự chèn ép ở động mạch cành trong thì sẽ gây ra giảm dòng máu cung cấp cho não trước, nếu chèn ép ở động mạch đốt sống thân nền gây ra giảm dòng máu cung cấp não sau và khu vực dưới lều tiểu não. Bệnh sẽ gây ra triệu chứng lâm sàng như đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ, rói loạn giấc ngủ...

Để điều trị bệnh, bạn nên:

- Tăng cường tập luyện thể dục thể thao vừa sức và có chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế mỡ động vật, tăng cường đạm thực vật, rau và hoa quả.

- Giảm lượng cholesterol máu, phòng chống xơ vữa động mạch, điều trị một số bệnh lý cột sống cổ.

- Dùng một số thuốc làm tăng cường tuần hoàn máu não như caventon, stugerol và một số thuốc được bào chế từ dược liệu như cerecaps.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện, Trưởng khoa Đột quỵ Bệnh viện 103

- Chào bác sĩ,



Bác sĩ cho em hỏi: em bị đau đầu từ đầu năm 2012 đã đi khám nhiều bệnh viện, nhưng có bác sĩ thì nói bị rối loạn tiền đình, bác sĩ thì nói bị thiếu máu não. Qua các xét nghiệm máu thì bác sĩ bảo em bị thiếu máu não, và em thường bị đau đầu chóng mặt, thậm chí là ngất. Xin bác sĩ cho em biết cách chữa trị như thế nào và ở bệnh viện nào là tốt nhất? (Trần Thị Thiên Hương, 32 tuổi, 39/24 Võ Duy Ninh, Bình Thạnh, TPHCM)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Đau đầu rối loạn tiền đình cũng là những triệu chứng của tình trạng thiếu mãu não. Tôi nghĩ bạn đang ở trong tình trạng như vậy nhưng cách tốt nhất là bạn vẫn phải đến các cơ sở y tế để các thầy thuốc khám xét, cho làm những xét nghiệm cần thiết để xác định, chẩn đoán sau đó các bác sĩ sẽ kê thuốc, ra toa phù hợp để điều trị chứng bệnh cho bạn. Trước mắt, ngoài việc giữ đời sống tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi đầy đủ, đảm bảo giấc ngủ, tránh những đồ ăn thức uống có tính kích thích bạn có thể sử dụng những Đông dược thành phẩm có tác dụng cải thiện tuần hoàn não như Cerecaps.

- Bác sĩ cho tôi hỏi, các triệu chứng đặc trưng nhận biết về tình trạng thiếu máu não là gì? (Thanh Hoa, 47 tuổi, 589 Hồng Bàng, phường 2, quận 6,TP HCM)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Các triệu chứng về tình trạng thiếu máu não, thiếu máu não cục bộ như sau:

- Thấy choáng váng, đau đầu, chóng mặt

- Tự nhiên bị mờ hoặc mù đột ngột một hoặc cả 2 mắt.

- Nói ngọng, nói khó

- Méo miệng

- Tê, yếu một chân, một tay hoặc một nửa người

Các triệu chứng trên có thể tồn tại trong vòng từ một đến 2 tiếng rồi tự hồi phục, được gọi là cơn thiếu máu não thoảng qua, báo hiệu cơn thiếu máu não hình thành. Nếu các triệu chứng trên tồn tại trên 24 giờ, khả năng nhiều là thiếu máu não cục bộ (nhồi máu não hoặc nhũn não).

- Để phát hiện bệnh thiếu máu não cần khám ở đâu? Tôi thường xuyên bị triệu chứng ong ong ở tai và có tiếng kêu i i như ve kêu kéo dài hơn chục năm nay rất khó chịu; tôi thi thoảng bị mất ngủ, khi ngủ dậy người không được sảng khoái, nhiều khi đau đầu, tôi phải làm động tác "trồng cây chuối" (cắm đầu xuống, chân giơ lên) để giảm bớt đau đầu; gần đây tôi thấy trí nhớ bị giảm sút, làm việc kém tập trung suy nghĩ, khi đọc sách thường mất tập trung, cảm thấy nhức đầu. Xin cảm ơn! (Nguyễn văn Khang, 44 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Việc xác định tình trạng thiếu máu não có thể tiến hành ở tất cả các bệnh viện có chuyên khoa thần kinh. Tình trạng bị tiếng ong ong hoặc ve kêu trong não thực chất là hiện tượng thiếu máu não ở trung khu thính giác. Tất nhiên bạn phải khám khoa tai-mũi-họng để xác định có bị bệnh lý ở vùng tai-mũi-họng hay không. Tư thế trồng cây chuối là một trong những tư thế của liệu pháp yoga có thể giúp bạn làm tăng tuần hoàn não và cải thiện tình trạng mất tập trung, giảm chú ý khi làm việc hoặc đọc sách. Tuy nhiên, để xác định cụ thể tôi vẫn khuyên bạn đi khám để bác sĩ cho bạn đo lưu huyết não xem tình trạng thiểu năng tuần hoàn não ở đâu, khi đó mới có thể kê đơn một cách chính xác.

Bác sĩ, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn

- Thưa các bác sĩ,

Tôi bị tiền đình và phải đi viện. Xét nghiệm máu cho thấy lượng kali của tôi hơi thấp, cần ăn nhiều chất đạm hơn. Sau đó tôi đã chú ý ăn đủ chất hơn, không thấy bị tiền đình nữa nhưng tôi thường hay bị chóng mặt. Cơn chóng mặt thường rất nhanh nhưng không nặng. Tôi đã đi đo lưu huyết não và bị kết luận là theo dõi thiểu năng tuần hoàn não nhẹ. Xin bác sĩ cho biết, tôi nên làm gì để phòng tránh các triệu chứng trên. Tôi xin cảm ơn (Thu Na, 35 tuổi, Hà Nội)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Chóng mặt là triệu chứng của hội chứng tiền đình trung ương hay ngoại vi do tổn thương cơ quan ốc tai và tiền đình. Đây cũng có thể là triệu chứng của bệnh lý khác. Bạn nên đi khám ở các chuyên khoa thần kinh để chẩn đoán xác định bệnh. Các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cụ thể để điều trị. Triệu chứng chóng mặt có thể gặp ở người lớn tuổi và có thể khỏi nếu được điều trị hoặc tự khỏi. Đây là triệu chứng chóng mặt lành tính có thể do thiểu năng tuần hoàn não.

Muốn phòng tránh triệu chứng này, bạn nên:

- Khám xác định bệnh

- Nên tập luyện thể dục thể thao, nhất là động tác vận động đầu và cổ

- Hạn chế rượu bia và các chất béo

- Cháu bị bệnh thiếu máu não, cháu cũng có các triệu chứng như ở bài viết trên. Cháu xin hỏi bác sĩ cách và thuốc điều trị bênh thiếu máu não. Cháu xin chân thành cảm ơn. (Phong, 33 tuổi, Quảng Ngãi)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Cháu đã được xác định là thiếu máu não vậy cách điều trị dù dùng thuốc hay không vẫn phải nhằm mục đích là cải thiện tuần hoàn não. Trong y học cổ truyền có rất nhiều các vị thuốc, bài thuốc có tác dụng dự phòng và điều trị chứng bệnh này. Các vị thuốc như hồng hoa, xuyên khung, xích thược, ngưu tất... Các bài thuốc như huyết phủ trục ứ thang, đào hồng tứ vật thang. Hiện nay, trên cơ sở kế thừa các kinh nghiệm của người xưa và bằng công nghệ hiện đại, các công ty dược có xu hướng chuyển những bài thuốc này từ dạng phải sắc nấu phức tạp thành những dạng thuốc dễ sử dụng, đảm bảo tính an toàn và dễ bảo quản. Tôi được biết có một số sản phẩm lưu hành trên thị trường thuộc dạng như vậy, chẳng hạn viên nang Cerecaps có nguồn gốc từ bài thuốc cổ phương là huyết phủ trục ứ thang có gia thêm cao bạch quả là một sản phẩm điển hình. Đây là một loại thuốc kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của y học cổ truyền phương Đông với những nghiên cứu hiện đại công phu của các nhà y học châu Âu để đạt được tác dụng làm giãn mạch máu não, tăng cường tuần hoàn não, phòng chống tình trạng huyết ứ, tăng cường trí nhớ và chống lão hóa. Do đó, cháu có thể tìm đến sản phẩm này để sử dụng, đương nhiên những tư vấn của các thầy thuốc có chuyên khoa là hết sức cần thiết.

- Cháu bị mất ngủ thường xuyên hơn 3 năm nay. Đầu cháu thường căng lên, đau âm ỉ, kèm theo nôn mửa, thường diễn ra trong những ngày làm việc căng thẳng. Tóc cháu yếu và thường xuyên bị rụng, hay bị tê ở các đầu ngón tay, chân và bị lạnh. Triệu chứng của cháu như vậy có phải do thiếu máu nào hay không? Xin cảm ơn. (PHAN THI UY SA)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Mất ngủ là triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau, có thể là bệnh thần kinh hoặc tâm thần. Nếu là suy nhược thần kinh, người bệnh sẽ có các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, rối loạn trí nhớ, làm giảm khả năng làm việc... Bạn có triệu chứng đau đầu tăng lên, nhất là khi căng thẳng, kèm theo nôn ói, khả năng nhiều, bạn có thể bị bệnh đau nửa đầu. Đây là bệnh thường gặp ở phụ nữ. Bạn nên đi khám tại các chuyên khoa thần kinh để xác định và kê thuốc điều trị hợp lý.

PGS, TS Nguyễn Minh Hiện

- Tôi thường xuyên bị chóng mặt, đêm thì chỉ ngủ được 1 giấc ngủ ngắn, khoảng 2g sáng thức dậy là tôi không ngủ lại được. Ban ngày cứ có cảm giác choáng váng, ngây ngất trong người nên rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi lại bị chóng mặt không ngồi dậy được, đi cấp cứu bác sĩ nói bị rối loạn tiền đình và cho uống thuốc một số loại thuốc. Tôi uống thuốc khoảng 1 tuần nhưng vẫn không thấy giảm chóng mặt. Xin các bác sĩ tư vẫn giúp tôi nếu đi khám cho đúng bệnh tôi phải đi khám chuyên khoa gì khi đến bệnh viện. Và tôi thường xuyên uống hoạt huyết dưỡng não thì có nên không? Xin cảm ơn. (Lê Hoàng Lam, 38 tuổi, TpHCM)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Ở tuổi 38 với các triệu chứng mà bạn đã nêu ra thì tôi nghĩ rằng bạn đã rơi vào tình trạng thiểu năng tuần hoàn não. Những thứ thuốc bạn sử dụng là rất hợp lý, tuy nhiên hiệu quả đem lại vẫn không như bạn mong muốn. Do đó, tôi nghĩ bạn nên tìm đến bác sĩ để tư vấn hoặc dùng các loại thuốc có nguồn gốc từ cao bạch quả kết hợp với các bài thuốc Đông y có khả năng hoạt huyết hóa ứ như bài huyết phủ trục ứ thang. Đây là một cổ phương đã được y học hiện đại nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng làm giãn mạch não, tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, làm thông thoáng mạch máu, chống ngưng tập tiểu cầu, làm giảm độ nhớt của máu...

- Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi thiếu máu não vào bệnh viện 108 khám ở khoa nào? (tran van thanh, 43 tuổi, Thành phố vinh , nghệ an)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Thiếu máu não là một bệnh thuộc hệ thần kinh nên nếu đến khám tại viện 108, bạn nên đăng ký khám ở khoa nội thần kinh.

- Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi năm nay được hơn 3 tuổi. Cháu ngủ không sâu giấc, hay quấy khóc vào đêm. Xin bác sĩ cho biết, với biểu hiện như trên, con tôi có bị thiếu máu não không, nếu có nên dùng thuốc thế nào? Thuốc đó có ảnh hưởng đến bệnh động kinh của bé không? Xin cảm ơn. (Tran Thi Cuc, 35 tuổi, Hà Nội)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Cháu bé mới được 3 tuổi, cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, kể cả hệ tim mạch, hô hấp và cơ xương khớp. Như vậy, bé không thể bị thiếu máu não và không cần dùng thuốc điều trị. Cháu vẫn nên tiếp tục điều trị bệnh động kinh theo chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa.

- Kính chào bác sĩ.

Bác sĩ xin vui lòng cho biết những triệu chứng như: thường ngáp rất nhiều khi ở trong môi trường mát lạnh, không thể tập trung tiếp thu sâu, tính nhẫn nại rất kém, hay quên thì có phải là do thiếu máu não không ah? có cách nào để có thể tăng sức tập trung, tăng trí nhớ và đừng ngáp nhiều quá (mặc dù không hề buồn ngủ).

Tôi là nữ, năm nay tôi 36tuổi. Chân thành cám ơn bác sĩ (Thuy Hang, Q.Tan Binh)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Có thể nói bảng lâm sàng của thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn là rất phong phú như: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, hay quên, mất ngủ, giảm sức chú ý, tê bì chân tay... do đó, tình trạng mà bạn đang mắc phải tôi nghĩ rằng có lẽ là do thiểu năng tuần hoàn não. Do đó, bạn nên đi khám tổng thể để xác định chẩn đoán từ đó mới có thể có phương pháp điều trị hữu hiệu cho bạn. Với việc giảm sức tập trung trong công việc có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Ở lứa tuổi 36 của bạn điều đó có nghĩa là mang tính chất bệnh lý nên tôi khuyên bạn càng đi kiểm tra sớm càng tốt. Trước mắt, bạn nên có những thay đổi về sinh hoạt thường ngày như đảm bảo giấc ngủ đầy đủ, tránh stress, ăn uống đủ chất, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao như đi bộ, tập luyện khí công, dưỡng sinh, ngồi thiền...

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn

- Xin bác sĩ cho biết, người cao huyết áp (nhưng trong vòng kiểm soát, hiện dao động 120 - 130/70 - 80 cộng với tiểu đường type 2) có nguy cơ thiếu máu não hay đột quỵ não như thế nào. Tôi cảm ơn. (Huỳnh Văn Hòa)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Tăng huyết áp và đái tháo đường là những nguy cơ thường gặp của đọt quỵ não kể cả chảy máu và nhồi máu. Người đái tháo đường nên duy trì huyết áp ở mức phù hợp (dưới mức 130/80 mmHg).

- Chào Bác sỹ



Mẹ tôi năm nay 74 tuổi, có biểu hiện bị chóng mặt hoa mắt khi ngồi lên vào các buổi sáng, đã uống cerecaps được 3 tuần thì biểu hiện không còn nữa, vậy mẹ tôi có thể sử dụng tiếp cerecaps nữa hay không? xin cảm ơn bác sĩ. (Lê Hiền)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Mẹ bạn bị hoa mắt, chóng mặt, đã dùng Cerecaps có biểu hiện cải thiện rất rõ như vậy gián tiếp mẹ bạn đã lâm vào tình trạng tuần hoàn não. Bạn có thể mạnh dạn dùng cho bà Cerecpas thêm một thời gian nữa tối thiểu là 2 tháng, sau đó nghỉ 7 ngày và tiếp tục sử dụng liệu trình thứ hai. Trong quá trình sử dụng, nếu tình trạng của mẹ bạn tiêp tục được cải thiện thì có thể yên tâm còn nếu có triệu chứng bất thường thì bạn phải đưa bà đến các cơ sở y tế để khám bệnh và nhận được những tư vấn chính xác từ thầy thuốc có chuyên khoa.

- Me tôi năm nay 67 tuổi, bị huyết áp trên 20 năm và bị bệnh tiểu đường đã 7 năm. Cách đây 4 tháng, mẹ tôi bị đau đầu liên tục và được các bác sĩ chuyên ngành (tuyến tỉnh) kết luận bị nhồi máu não. Hiện nay, mẹ vẫn đang điều trị thuốc tại nhà theo đơn của bác sĩ nhưng bệnh thuyên giảm chậm, vẫn đau đầu và hay nheo mắt. Bác sĩ tư vấn giúp tôi cách chữa trị. (Hoàng Xuân Hạnh, 37 tuổi, Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Đây là giai đoạn hồi phục của đột quỵ nhồi máu não. Bệnh nhân bị tăng huyết áp và đái tháo đường, có nguy cơ khiến nhồi máu não tái phát. Vì vậy, ngoài việc điều trị theo đơn thuốc các bác sĩ đã kê ở bệnh viện, bạn có thể kết hợp các thuốc hoạt huyết dưỡng não bào chế từ thảo dược cho mẹ uống như hồng hoa, đương quy, xuyên khung, ngưu tất... Mẹ bạn nên uống thuốc huyết áp đều đặn mỗi ngày để đưa mức huyết áp về dưới mức 120 đến 130/80 mmHg, duy trì đường huyết về dưới mức 6 đến 7 mmol/l. Đồng thời, mẹ bạn nên duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học và uống thuốc đái tháo đường, kết hợp tập luyện thể dục thể thao đúng mức.

- Xin cho hỏi, tôi bị các triệu chứng như đang ngồi, lúc đứng lên thì chóng mặt muốn té, hay đau đầu, đi đo điện não thì bác sĩ ghi là thiểu năng tuần hoàn não, vậy tôi nên chữa trị bằng cách nào, tôi nhân viên văn phòng, năm nay 44 tuổi (Nguyễn Thị Nhàng)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Đối với các nhân viên văn phòng, tình trạng thiểu năng tuần hoàn máu rất dễ gặp phải. Bạn bị đau đầu chóng mặt, muốn té khi thay đổi tư thế điều đó là hoàn toàn phù hợp. Lời khuyên với bạn lúc này là phải vệ sinh lao động một cách hợp lý nghĩa là không nên làm việc với máy tính trong phòng lạnh một thời gian quá dài, khi bạn thay đổi tư thế thì nên xoa ấm vùng cổ và từ từ thay đổi tư thế, tránh thay đổi đột ngột. Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn nên trọng dụng những loại trà thuốc như trà nhân sâm, trà linh chi, trà gừng... và mạnh dạn sử dụng một số sản phẩm Đông dược có tác dụng cải thiện tuần hoàn não.

- Chào bác sĩ, em bị bệnh thiếu máo não, em xin hỏi để khắc phục tình trạng thiếu máu não nên ăn những thức ăn nào? (To Minh Chanh, 33 tuổi)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Trong dinh dưỡng học cổ truyền có rất nhiều đồ ăn thức uống có tác dụng cải thiện tuần hoàn não. Về nguyên tắc bạn nên ăn uống đủ chất cân bằng, trọng dụng các rau quả tươi trong đó nên dùng nhiều các thức ăn như não động vật, tủy sống, bạch quả, hoàng kỳ, nhân sâm, kỳ tử và các gia vị như nhục quế, đại hồi, gừng tươi... ví như, nếu bạn bị huyết áp thấp - một trong những nguyên nhân gây thiểu năng tuần hoàn não thì mỗi sáng thức dậy bạn nên uống một cốc trà gừng pha với đường hoặc mật ong hoặc một cốc trà có hãm 3 lát nhân sâm.

- Em thường xuyên gặp hiện tượng thiếu máu lên não xung quanh kỳ kinh nguyệt (có thể đến trước hoặc sau kỳ). Em thường bị đau đầu, buồn nôn và hơi choáng. Hiện tượng thường kéo dài từ một đến hai ngày, làm cơ thể rất mệt mỏi. Khi gặp hiện tượng đó, em nên uống thuốc gì để giảm đau hoặc cải thiện tình hình. Em cảm ơn. (Hoàng Hiền Mai, 38 tuổi)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Đau đầu là triệu chứng có thể xảy ra ở chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Nếu bị đau đầu nhiều, bạn có thể dùng thuốc giảm đau như paracetamol. Ngoài ra, bạn nên kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, kết hợp ngủ nghỉ hợp lý. Bạn nên chú ý, nếu số ngày bị kinh nguyệt kéo dài, số lượng máu ra nhiều hơn bình thường, bạn nên đến chuyên khoa phụ sản để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn và điều trị. Chúc bạn mau khỏi bệnh.

PGS, TS Nguyễn Minh Hiện.

- Chào bác sĩ

Rất mong bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. Tôi thường xuyên bị mất cân bằng trong một đến hai giây. Đây có phải bệnh thiếu máu não không ạ. Cách chữa trị như thế nào ạ (Đinh Thúy Hằng, Gia Lâm Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Một trong những chức năng của não bộ là duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể trong không gian. Bạn thường xuyên bị mất cân bằng trong 1-2 giây như vậy thì có nghĩa trạng thái tuần hoàn não của bạn có vấn đề. Nguyên nhân là rất phức tạp, không phải chỉ riêng việc thiếu máu. Bởi vậy, bạn phải đến các cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán chính xác, sau khi xác định và chẩn đoán các bác sĩ mới có thể cho bạn một phác đồ điều trị thích hợp.

- Hiện nay tôi bị tê bì, thỉnh thoảng bị giật đau ở nửa đầu bên phải, đặc biệt là ở đỉnh đầu. Khi chải đầu, đội mũ bảo hiểm hoặc đi xe máy bị xóc, tôi thường bị nhói và đau ở đỉnh đầu. Xin hỏi PGS, TS Nguyễn Minh Hiện, tôi nên làm gì? Tôi xin cảm ơn. (Lê Kim Dung, 52 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Với các triệu chứng trên, bạn có thể bị tổn thương ở ngoài da đầu, có thể là đau dây thần kinh chẩm lớn bên phải. Bạn nên đến các chuyên khoa thần kinh để khám, chẩn đoán xác định và kê đơn thuốc hợp lý.

- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết những biến chứng nguy hiểm thường gặp của những người bị thiếu máu não. Xin cảm ơn (Phạm Anh, 40 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Não bộ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong toàn bộ thể trọng nhưng lại tiêu thụ một lượng oxy rất lớn bởi vậy khi thiếu máu não thì hoạt động của não bộ bị rối loạn gây nhiều ảnh hưởng đến công năng của các tạng phủ. Điều đầu tiên thiếu máu não sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của người bệnh, nhiều tai nạn đã xảy ra khi người bệnh có cơn thiếu máu thoáng qua khi đang đi trên đường. Nhưng điều nguy hiểm nhất là thiếu máu não là nền tảng để phát sinh tình trạng đột quỵ não, bao gồm cả nhồi máu não và xuất huyết não nên khi gặp bất kỳ một triệu chứng nào của hội chứng thiểu năng tuần hoàn não chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế có chuyên khoa để được khám và tư vấn điều trị một cách hợp lý.

- Tôi năm nay 53 tuổi, cách đây 1 năm tôi được bác sĩ kết luận bị rối loạn tiền đình. Tôi vẫn thường xuyên uống thuốc và thấy tình trạng ổn định.



Xin Bác sĩ hướng dẫn tôi:

1. Những thuốc trên có uống lâu dài được không?

2 Tôi có nên uống thêm thuốc Cerecaps mà tôi đọc được trong 1 mục tư vấn của Bác sĩ?

3. Tôi có cần phải đi đo lưu huyết não không

4. Rối loạn tiền đình có phải là thiểu năng tuần hoàn não không?



Rất mong nhận được tư vấn của Bác sĩ.



Xin chân thành cám ơn. (Thu Hồng, 53 tuổi, Lý Thường Kiệt, Q10)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Rối loạn tiền đình có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng về bản chất vẫn là tình trạng thiếu cung cấp máu cho trung khu tiền đình ở não bộ. Việc bác dùng các thuốc là hợp lý nhưng đó chỉ là những đơn chất có tác dụng nhất thời và cũng có những tác dụng phụ không mong muốn. Tôi khuyên bạn nên tìm đến thuốc có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên như Cerecaps thì hiệu quả điều trị vẫn được duy trì và hoàn toàn yên tâm không có những tác dụng bất lợi.

- Cuối năm 2010 cháu bị liệt 1/2 người bên phải khi vẫn đang nằm ngủ. Sau 2 tiếng sơ cứu bằng cách châm mồi ngải vào các huyệt đạo trên toàn cơ thể thì cháu cử động được và có cảm giác trở lại. Ngày hôm sau, cháu có vào bệnh viện làm các xét nghiệm (siêu âm tim, chụp não...) và tất cả các xét nghiệm lâm sàng báo bình thường. Một thời gian sau cháu có lên bệnh viện Bạch Mai làm thêm một số các xét nghiệm khác liên quan đến hệ thần kinh nhưng cũng không phát hiện được bệnh. Từ 2010 đến nay, cháu điều trị liên tục cả Tây y và Đông y (chữa về hệ thần kinh) nhưng di chứng yếu 1/2 người phải, bàn tay phải hơi tê, đầu gối bên phải hay bị tê mỏi, đặc biệt vùng đầu, tai bên phải hay nhói đau nhiều lần trong ngày vẫn đeo bám. Cháu xin nhờ bác sĩ tư vấn, cháu nên khám và điều trị ở đâu. Cháu cảm ơn (Hoàng Xuân Tuyên, 41 tuổi, 12/65 Lý Thánh Tông - Đồ Sơn - Hải Phòng)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Với các triệu chứng trên, bạn có thể bị đột quỵ não, để lại di chứng 1/2 người ở bên phải. Bạn có thể đến khoa Đột quỵ não, Bệnh viện 103 (Hà Đông, Hà Nội) để chúng tôi khám, chẩn đoán và điều trị giúp bạn.

- Tôi năm nay 44 tuổi, tôi hay bị đau nửa đầu trái, chụp phim có hiện tượng thoái hóa đốt sống cổ, hay bị đau vai gáy, có phải biểu hiện của bệnh thiếu máu não? xin chỉ dẫn cách điều trị? Liệu có chữa khỏi được không? Cảm ơn các bác sĩ (nguyen thị lan)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Bạn bị đau nửa đầu, đau vai gáy có thể là biểu hiện của bệnh thoái hóa cột sống cổ. Khi mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ thì rất dễ dẫn đến hội chứng thiểu năng hệ động mạch đốt sống thân nền do hai động mạch đốt sống bị chèn ép. Cách điều trị tốt nhất với bạn lúc này là phải được khám, chụp X quang cột sống cổ, đo lưu lượng tuần hoàn não rồi từ đó mới kê toa thuốc một cách hợp lý. Trong toa thuốc, không thể thiếu các thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau, tăng tuần hoàn não và thực hiện các liệu pháp. Bạn có thể sử dụng Tây y học Đông y nhưng theo tôi đây là một bệnh mạn tính. Việc sử dụng các liệu pháp của Đông y là hợp lý hơn cả, trong đó không thể thiếu việc châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, sử dụng các bài thuốc các đông dược thành phẩm có tác dụng hoạt huyết, dưỡng huyết, giảm đau như sử dụng bài huyết phủ trục ứ thang. Trên thị trường đang bán nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ bài thuốc này.

- Thưa bác sĩ Nguyễn Minh Hiện, năm nay cháu 30 tuổi, cháu bị đau đầu tại một điểm trên đỉnh đầu, không đau dữ dội nhưng rất khó chịu. Cháu đã đi khám và điều trị hai lần, sau thời gian điều trị cháu thấy bệnh đã khỏi. Như vậy, cháu có phải thường xuyên uống hoạt huyết dưỡng não nữa không? Cháu đang muốn sinh con thứ 2, việc uống hoạt huyết dưỡng não có ảnh hưởng gì không? Xin cảm ơn. (Vương Thị Hương, 30 tuổi, Thuận Thành - Bắc Ninh)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Bạn vẫn có thể dùng thuốc hoạt huyết dưỡng não nhưng nên chú ý những tác dụng phụ của thuốc đã ghi trong hướng dẫn. Nếu bạn muốn có thai, trong 3 tháng đầu, bạn không nên dùng bất cứ loại thuốc nào, trừ khi có chỉ định bắt buộc của bác sĩ.

- Thưa các bác sĩ,



Em hay bị thức giấc lúc nửa đêm. Sau đó 1, 2 tiếng lại ngủ tiếp. Trước kia có thể là do học hành căng thẳng em bị mất ngủ hoàn toàn trong thởi gian dài, khoảng hơn nửa năm. Theo bác sĩ thì đấy có phải là do thiếu máu não không ạ? (Hong Anh, 30 tuổi, Thinh Quang, Ha Noi)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Mất ngủ có rất nhiều nguyên nhân đặc biệt là trong thời buổi hiện nay khi cuộc sống rất căng thẳng và nhiều stress. Bạn mới 30 tuổi tôi nghĩ rằng bạn chưa bị thiểu năng tuần hoàn não. Bạn nên xem xét lại toàn bộ cách thức sinh hoạt, ăn uống, công việc để điều chỉnh cho phù hợp. Trước mắt bạn nên dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi đầy đủ, gạt bỏ những ưu phiền trong trí não. Nếu tình trạng không được cải thiện, bạn nên đi khám để xác định, chẩn đoán cho chính xác khi đó mới nên dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không được sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng một cách tùy tiện.

- Xin bác sỹ cho biết cách nhận biết người bị đột quỵ và cách sơ cứu ban đầu như thế nào? (Nguyen Minh Hang, Long Bien, Ha Noi)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Triệu chứng báo trước của đột quỵ như sau:

- Thấy choáng váng, đau đầu, chóng mặt

- Tự nhiên bị mờ hoặc mù đột ngột một hoặc cả 2 mắt.

- Nói ngọng, nói khó

- Méo miệng

- Tê, yếu một chân, một tay hoặc một nửa người

Cách sơ cứu ban đầu:

- Không được đánh, cạo gió và cho uống bất cứ loại thuốc nào

- Cho bệnh nhân nằm cao đầu, quay mặt về một bên để tránh chất nôn trào ngược

- Nếu ngừng thở hoặc ngừng tim thì phải ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo.

- Nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất.

- Vợ tôi thường bị chứng đau nửa đầu, hay bị hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn, có hôm bị ngất nữa. Cô ấy còn bị cả chứng bệnh hồi hộp, sợ đám đông. Xin nhờ các bác sỹ tư vấn giùm.

Tôi xin chân thành cảm ơn (Nguyễn Dũng, 39 tuổi, Đà Nẵng, Q.Cẩm Lệ)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Các triệu chứng mà phu nhân của bạn mắc phải có thể gặp ỏ rất nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó liên quan đến não và tim. Để biết được chính xác, tôi khuyên bạn nên đưa bà xã đến các cơ sở y tế để khám và chẩn đoán. Tuyệt đối không được nghe các lang băm, những lời mách bảo không chính xác, có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

- Thưa Bác Sỹ

Tôi bị thiểu năng tuần hoàn não được vài năm nay rồi, thường hay uống thuốc theo đơn bác sĩ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh của tôi nặng hơn, thường xuyên chóng mặt, đau đầu mỗi khi thay đổi tư thế nằm. vậy Bác sỹ cho tôi hỏi bệnh tôi có nguy cơ bị nhủn não không? Dùng thuốc lâu dài liệu có gây ra tác dụng phụ, hại tới sức khỏe không? Xin cảm ơn (Đào Thị Hồng Lam, 39 tuổi, Đà Nẵng)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Tôi nghĩ về chẩn đoán bệnh của bạn đã quá rõ, phác đồ điều trị thì cũng đã hợp lý. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng có đáp ứng tốt đối với những phác đồ điều trị sẵn có. Bạn nên chú ý ngoài việc dùng thuốc cần phải giữ cho mình một đời sống tinh thần thư giãn, tránh lo lắng thái quá, ăn uống đủ chất, tích cực tập luyện thể dục thể thao, yoga, dưỡng sinh, thái cực quyền... và nếu có điều kiện bạn nên sử dụng các sản phẩm Đông dược có công dụng hoạt huyết, bổ huyết nhằm tăng cường tuần hoàn não một cách tốt nhất. Có rất nhiều sản phẩm khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là trọng dụng cao bạch quả làm nền tảng. Tuy nhiên, việc sử dụng cao bạch quả phối hợp với một bài thuốc cổ phương như huyết phủ trụ ứ thang thì còn rất ít.

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn.

- Tôi bị cao huyết áp (140-160/ 90-100). Cách đây 4 năm, tôi bị chóng mặt khi thức dậy, nằm yên không chóng mặt, nhưng nghiêng hai bên thì bị chóng mặt, buồn nôn và muốn đi vệ sinh. Đi khám bệnh, tôi bị xơ vữa động mạch cảnh phải chỗ chia đôi, nhưng không ảnh hưởng đến dòng chảy và được chuẩn đoán là tia thân nền.

Bác sĩ cho thuốc: micardis 40mg một viên, betaloc 5mg một viên, aggrennox 200mg 2 viên, amlo 5 mg một viên, vastaren 35mg một viên và atovastatine 10 mg một viên. Tôi uống nhưng vẫn có hiện tượng trên. Sau đó, bác sĩ đã thay thuốc aggrennnox bằng thuốc clopidogel 75 mg một viên.

Xin bác sĩ cho tôi biết, tôi có thể thay thế clopidogel bằng aggrennox hoặc aspirine 81 mg một viên một ngày được không? Xin cảm ơn. (Tô Hồng Vũ, 54 tuổi, 207, đường 747B, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Việc duy trì huyết áp thường xuyên dưới mức 130/80 mmHg là hợp lý. Việc duy trì thuốc chống kết tập tiểu cầu như clopidogel và thuốc hạ mỡ máu nhóm statine là chế độ bắt buộc và nên áp dụng điều trị suốt đời, với bạn. Bạn có thể thay clopidogel bằng aspirine 81 mg một ngày nhưng nên chú ý tác dụng phụ gây chảy máu đường tiêu hóa aspirine.

- Thưa bác sĩ Toàn, tôi nghe nói nhân sâm có tính mát, thường thì các vị thuốc đông y có tính mát thì hay làm hạ huyết áp, làm giảm lượng máu lên lão tôi hiểu vậy có đúng không?

Người bị tình trạng thiếu máu lão có được dùng không?

(Nguyễn Thế tấn, Bắc Giang)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Trong y học cổ truyền, nhân sâm là một vị thuốc có công dụng đại bổ nguyên khí. Nghiên cứu hiện đại cho thấy ngoài những tác dụng phong phú của dược thảo này có một công dụng rất tốt là làm tăng sức co bóp cơ tim, cải thiện tình trạng vi tuần hoàn, làm tăng sức chịu đựng của tế bào não trong điều kiện thiếu oxy. Hơn nữa, dùng nhân sâm với liều lượng vừa phải có tác dụng điều hòa huyết áp, nếu thấp thì nâng lên, nếu cao thì hạ xuống. Do đó, đây là một vị thuốc rất quý đối với người thiểu năng tuần hoàn não.

- Xin bác sĩ cho biết:

1. Phải làm xét nghiệm gì để biết mình có bị thiếu máu não hay không?

2. Phải điều trị hay phải dùng những loại thuốc nào để cải thiện và chữa khỏi được bệnh này?

3. Môn thể thao nào phù hợp với bệnh này?

4. Chế độ dinh dưỡng để cải thiện tình trạng này. (Nguyễn Thị Dung, 33 tuổi, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà nội)

Tôi xin cảm ơn.

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Bạn nên đến các bệnh viện để các bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám và cho các xét nghiệm cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại thuốc tăng tuần hoàn máu não Tây y và kết hợp với các thuốc Đông y để điều trị. Do bệnh tăng dần theo lứa tuổi, nên bạn phải dùng thuốc để cải thiện tình trạng bệnh. Tùy tình trạng sức khỏe và điều kiện, bạn có thể đi bộ tập thể dục, chơi một số môn thể thao nhẹ nhàng. Về chế độ dinh dưỡng, bạn nên giảm mỡ động vật, tăng cường đạm thực vật, rau và hoa quả tươi.

- Thưa bác sĩ : Vợ tôi đang sử dụng thuốc tăng huyết áp, nay xét nghiệm bác sĩ xác định thêm bệnh thiếu máu não. Xin hỏi bác sĩ có thể cho vợ tôi uống thuốc Cerecaps được không và uống cùng thuốc hạ huyết áp được không? cảm ơn Bác sĩ. (tran van thanh, vinh , nghệ an)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng thiểu năng tuần hoàn não và ngược lại. Trong y học cổ truyền cao huyết áp thuộc chứng huyễn vựng do đàm thấp, huyết ứ... gây nên. Do đó, việc dùng các thuốc hoạt huyết, làm giãn mạch máu, tăng lưu lượng tuần hoàn não như Cerecpas là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, trong thành phần của sản phẩm này có xuyên khung, xích thược, hồng hoa, ngưu tất là những vị thuốc làm giãn mạch máu não rất tốt, đồng thời còn có khả năng , làm hạ huyết áp, giảm mỡ máu vì thế bạn có thể sử dụng đồng thời thuốc hạ áp tân dược với Cerecpas. Tôi chỉ lưu ý một điều là hai thứ thuốc phải dùng cách xa nhau ít nhất một giờ.

- Tôi bị huyết áp thấp 90/60. Như vậy nguy cơ thiếu máu não có cao không? (Nguyễn Thị Hoàng Yến, P502 - D8, Thành Công)

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Huyết áp thấp, dưới 90/60 mmHg làm ảnh hưởng tới dòng máu nuôi não, có thể gây ra thiếu máu não. Như vậy, bạn nên nâng huyết áp, tập luyện thể dục thể thao, có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bạn nên duy trì huyết áp ở mức sinh lý bình thường 110/70 mmHg.

PGS, TS Nguyễn Minh Hiện.

- Thưa bác sĩ, tôi 30 tuổi. tôi đã từng bị nôn kèm theo co rúm chân tay. Tôi đã khám bác sĩ và được chẩn đoán là thiểu năng tuần hoàn não. hiện nay tôi thi thoảng có cảm giác tê tay khi điều khiển xe máy, khi thay đổi thời tiết thì thấy người mệt mỏi và rất hay ngáp mà không hề buồn ngủ. Xin hỏi bác sĩ đó có phải là biểu hiện của thiếu máu não? (Huyền Trang, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Biểu hiện của thiểu năng tuần hoàn não là hết sức phong phú, trong đó có triệu chứng tê buồn chân tay, thậm chí có người không thể điều khiển xe máy được vì lý do này. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng của rất nhiều bệnh lý khác nhau do đó bạn phải đến các cơ sở y tế để khám xét kỹ hơn trước khi sử dụng những thuốc cải thiện tuần hoàn não. Tuyệt đối không được tự ý sử dụng những thuốc được quảng cáo là có khả năng làm giảm tình trạng tê chân tay.

- Chào bác sĩ! Cho cháu hỏi, tỷ lệ bệnh nhân bị thiếu máu não, biến chứng và tử vong ở Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Ở lứa tuổi nào? Nguyên nhân, cách phòng tránh và lời khuyên của bác sĩ như thế nào. Xin cảm ơn! (Kim Chi, 30 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Qua thực tế lâm sàng chúng tôi thấy các tỷ lệ về bệnh lý này có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Nguyên nhân rất phức tạp nhưng trong đó điều cần lưu ý là tình trạng căng thẳng thần kinh hiện nay do đó lời khuyên của tôi là khi các bạn lâm vào tình trạng này nên bình tĩnh, tìm đến các cơ sở y tế uy tín để khám và nhận được những tư vấn chính xác. Tuyệt đối không nên sử dụng thuốc theo những lời mách bảo của những người không có chuyên khoa để tránh tình trạng tiền mất tật mang.

- PGS, TS Nguyễn Minh Hiện:

Theo các thống kế trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân bị thiếu máu não chiếm từ 80 đến 85%, chảy máu não từ 10 đến 15%. Tỷ lệ tử vong trong tháng đầu từ 20 đến 30%, trong đó, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân điều trị nội trú bệnh viện từ 10 đến 15%. Đột quỵ não gặp ở tất cả các lứa tuổi nhưng chảy máu não hay gặp ở lứa tuổi từ 50 đến 60 tuổi, nhồi máu não gặp nhiều ở lứa tuổi trên 60.

Nguyên nhân của chảy máu não là do vỡ phình mạch, dị dạng động tĩnh mạch. Nguyên nhân của nhồi máu não là do vữa xơ động mạch, rối loạn lipit máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng axit uric máu, nghiệm rượu, nghiện thuốc lá...

Cách phòng tránh:

- Nên điều trị dự phòng các yếu tố nguy cơ nêu trên

- Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị các bệnh có liên quan, là yếu tố dẫn đến nguy cơ đột quỵ não.

- Nếu phát hiện các triệu chứng báo hiệu đột quỵ não như nói khó, nói ngọng, méo miệng, tê yếu chân tay, đau đầu, chóng mặt, nên đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị.

Ban biên tập đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm của độc giả gửi về, tuy nhiên do thời gian của buổi tư vấn có hạn nên độc giả quan tâm có thể liên hệ hotline: (04) 36686111 hoặc 1900 6043, email duoclieutw1@gmail.com để được tư vấn.

VnExpress