91 người nhập viện cấp cứu sau hỏa hoạn chung cư

Sở Y tế TP HCM chiều 23/3 cho biết đến 16h ngày 23/3 đã có 35 bệnh nhân xuất viện, 56 người còn đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện. Một bệnh nhân nặng đang thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 bệnh nhi phải thở NCPAP tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Các trường hợp còn lại chủ yếu bị ngạt khói, được các bệnh viện theo dõi và điều trị.

Bệnh nhi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: L.P

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận cấp cứu 20 bệnh nhân, có 2 người xuất viện. Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị 12 nạn nhân, trong đó có hai chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy. Bệnh viện Triều An tiếp nhận 10 nạn nhân, 3 ca chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, 6 trường hợp đã xuất viện, một người nhập viện theo dõi lún trượt cột sống do nhảy từ lầu 2.

Bệnh viện Quận 6 tiếp nhận 29 nạn nhân, hiện còn 7 người nằm viện. Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 8 trường hợp, hiện chỉ còn 2 trẻ đang nằm ở hồi sức tích cực và một trẻ mới vào đang theo dõi, tình trạng nhẹ. Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận 2 sản phụ, tình hình ổn nên cho xuất viện.

12 người cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: L.P

Bệnh viện Quốc tế City tiếp nhận 26 trường hợp người bệnh tự đến cấp cứu và khám, hiện đã xuất viện 10 trường hợp, trong 16 ca điều trị có 2 người nằm tại phòng săn sóc đặc biệt nhưng đã tạm ổn.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế City. Ảnh: M.T

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM vẫn cử kíp trực cấp cứu tại hiện trường. Từ 1h40 ngày 23/3, chung cư Carina Plaza gồm 6 block cao 14-20 tầng ở quận 8 TP HCM phát cháy từ tầng hầm để xe. 13 người tử vong. 8 chiếc xe cấp cứu của trung tâm được điều đập để liên tục đưa các nạn nhân thương vong đến các bệnh viện.

Lê Phương