93% trẻ rối loạn tiêu hóa trong năm đầu đời

Trẻ bị rối loạn tiêu hóa tăng do tình trạng kháng kháng sinh / Những điều mẹ cần biết để con khỏe

Nghiên cứu vừa khảo sát trên 1.000 bà mẹ có con nhỏ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi ở 4 thành phố lớn tại Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ. Chia sẻ tại tọa đàm dinh dưỡng tổ chức ở TP HCM ngày 3/10, giáo sư Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết hơn 60% trẻ dưới 6 tháng tuổi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa như nôn trớ, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi do hệ tiêu hóa còn non yếu. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến ở trẻ sinh mổ và sinh non.

"Với tỷ lệ sinh mổ ngày càng gia tăng ở Việt Nam, rối loạn hệ tiêu hóa nhẹ có thể trở thành một vấn đề thường gặp đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đa số các bà mẹ vẫn chưa nhận thức rõ tác động của những rối loạn tiêu hóa nhẹ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ", giáo sư Khanh chia sẻ.

Trẻ dễ rối loạn tiêu hóa trong những năm đầu đời. Ảnh minh họa: Lê Phương.

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch cho biết, dinh dưỡng hợp lý trong những năm tháng đầu đời, đặc biệt là 2 năm đầu tiên có tầm ảnh hưởng quan trọng và lâu dài đến sự phát triển của trẻ. Tiêu hóa kém khiến trẻ nhỏ bị hạn chế khả năng hấp thu các dưỡng chất quan trọng như DHA, ARA… từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển trí não toàn diện.

Trong điều kiện hoàn hảo, bé sẽ tiêu hóa hết 100% các dưỡng chất cần thiết từ thức ăn. Tuy nhiên, trong những năm đầu đời, men tiêu hóa giúp tiêu hóa đạm sữa chỉ mới hoạt động 25% và men tiêu hóa lactose chỉ mới có 70%. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều lượng đường lactose và đạm sữa cần thiết cho sự phát triển của bé không được tiêu hóa hết và chuyển thẳng đến ruột già, nơi có chứa nhiều vi khuẩn sống. Đây chính là nguyên nhân gây ra những vấn đề về tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Theo bác sĩ Phi, hệ tiêu hóa hoạt động không hiệu quả cũng gây ra tình trạng khóc dạ đề ở trẻ, đặc biệt là tình trạng thiếu men tiêu hóa giúp cắt nhỏ thức ăn. Khi thiếu men tiêu hóa thiếu dẫn đến tình trạng thức ăn không được tiêu hóa và ứ đọng trong lòng ống tiêu hóa. Cần có giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho sự phát triển của trẻ, cho trẻ bú mẹ đúng cách để tránh tình trạng đầy hơi trong bụng trẻ. Khi bé có tình trạng nhạy cảm ở đường tiêu hóa, thiếu men tiêu hóa nên có sự bổ sung phù hợp.

Lê Phương