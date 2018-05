Ân ái bao lâu là lý tưởng cho phái đẹp

Thời điểm ân ái nhiều nhất và ít nhất

Ân ái luôn là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt đối với phụ nữ. Theo GQ, công trình năm 2015 đăng trên tạp chí Journal of Sexual Medicine chỉ ra trung bình các cặp đôi giao hợp 5,4 phút. Tuy nhiên, Rachel Hills, tác giả cuốn The Sex Myth khẳng định thời gian như vậy là chưa đủ đối với phái đẹp. Kết quả nghiên cứu của bà cho thấy phụ nữ chỉ thỏa mãn nếu "cuộc yêu" kéo dài trung bình 7,5 phút.

Ảnh: GoodoHouseKeeping.

Đáng lưu ý 7,5 phút trên chưa bao gồm màn dạo đầu. Khảo sát của tờ Journal of Sex Research phát hiện phụ nữ mong muốn 11-13 phút dạo đầu trước khi bắt đầu 7-8 phút giao hợp. Chưa hết, những người tham gia còn hy vọng có thể tăng gấp đôi thời gian sex.

Để kéo dài "cuộc yêu", chuyên gia trị liệu tình dục kiêm tác giả cuốn She Comes First là Ian Kerner khuyên các cặp đôi nên chú ý đến màn dạo đầu. "Tôi luôn luôn khuyến khích màn dạo đầu", ông nói. "Như vậy bạn sẽ hưng phấn, thêm gần gũi và dễ đạt cực khoái hơn".

Minh Nhật