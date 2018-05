Ăn chậm giúp bạn không phát phì

Ảnh minh họa: blogspot.com.

Khi tìm hiểu kỹ tốc độ tiêu hóa thực phẩm, các nhà nghiên cứu từ Đại học Rhode Island thấy rằng các loại ngũ cốc tinh chế - thường có trong bánh mì trắng, mì sợi và khoai tây - được tiêu hóa nhanh hơn so với các loại ngũ cốc nguyên chất, Healthday cho biết.

Bà Kathleen Melanson, trưởng nhóm nghiên cứu và cũng là giám đốc Phòng thí nghiệm Cân Bằng Năng lượng thuộc Đại học Rhode tại Mỹ, nói: "Điều khiến chúng tôi thực sự ngạc nhiên là đàn ông có tốc độ ăn rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với nữ giới. Một phần có thể do nam giới có miệng rộng hơn và cũng có thể do nhu cầu năng lượng của nam giới cao hơn ở phụ nữ. Một hướng giải thích khác là do phụ nữ luôn nghĩ rằng họ phải ăn từ tốn hơn nam giới".

Trong một nghiên cứu, Melanson và nhóm nghiên cứu đã nhận thấy rằng những người ăn nhanh tiêu thụ khoảng 87 gram thức ăn mỗi phút, người có tốc độ ăn vừa phải tiêu thụ 78 gram mỗi phút, những người ăn chậm chỉ tiêu thụ 56 gram mỗi phút.

Cơ thể nam giới đốt khoảng 80 calo mỗi phút, trong khi phụ nữ chỉ đốt khoảng 52 calo. Thật thú vị khi mà nam giới luôn tự nhận là mình ăn chậm hơn trong khi phụ nữ lại cho rằng họ là những người luôn ăn nhanh hơn, bà Melanson nói.

“Kết quả từ nghiên cứu mới này bổ sung thêm kiến thức vào những nghiên cứu trước đó. Nó cho thấy thông tin thực sự đáng lưu tâm về ăn uống và sự cảm nhận thức ăn của bạn. Chúng ta ăn quá nhanh đến nỗi không thể nhận ra mùi vị của món ăn", Lona Sandon, một giáo sư về dinh dưỡng lâm sàng tại Đại học Texas Southwestern tại Mỹ, bình luận.

Một nghiên cứu khác của Melanson chỉ ra sự liên kết chặt chẽ giữa tốc độ ăn uống và chỉ số khối cơ thể (BMI, được tính bằng cân nặng chia cho bình phương chiều cao). Những người có chỉ số BMI cao hơn thường ăn nhanh hơn so với những người có BMI thấp. Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng những người chỉ ăn ngũ cốc và bánh mì nướng nguyên chất ăn chậm hơn rất nhiều so với những người tham dự một bữa ăn tương tự với ngũ cốc tinh chế.

Ngũ cốc nguyên chất cần được nhai lâu hơn, và cũng có thể được tiêu hóa ngay khi con người đưa chúng vào miệng", Sandon nói. "Vì vậy, nếu bạn ăn một loại thực phẩm đã qua chế biến, dạ dày sẽ không phải mất nhiều thời gian để tiêu hóa... Trong khi ngũ cốc nguyên chất sẽ cần nhiều thời gian hơn để chuyển hóa".

Liệu những người có thói quen ăn nhanh có thể cố gắng thay đổi? Đó là một thử thách lớn.

"Tôi nghĩ rằng thay đổi tốc độ ăn sẽ không hề dễ dàng, bởi vì đó là một đặc tính bẩm sinh. Nhưng chúng ta nên thử. Hãy ăn chậm hơn, nhai kĩ hơn để cho phép cơ thể có thời gian cảm nhận được sự no nê, thỏa mãn và chúng ta sẽ ăn ít đi”, Melanson nói.

Tử Quỳnh