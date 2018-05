Ăn chay giảm được nhiều bệnh tật

Để ăn chay không bị thiếu canxi / Ăn chay mà vẫn đủ chất

Lối sống xanh không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho môi trường xung quanh mà còn tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số lý do tạp chí Health đưa ra để bạn cân nhắc về một thực đơn giàu rau củ hơn và hạn chế lượng thịt tiêu thụ hàng ngày.

Giữ sức khỏe bằng một chế độ ăn giàu trái cây, rau củ và hạn chế lượng thịt tiêu thụ hàng ngày. Ảnh: learnvest.com.

Duy trì cân nặng hợp lý

Một nghiên cứu quy mô kéo dài 5 năm đăng trên Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cho thấy, những người ăn chay có chỉ số BMI trung bình thấp hơn người hay ăn thịt. Đồng thời, đây cũng là nhóm có tỷ lệ béo phì thấp hơn hẳn.

Năm 2013, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, những người thừa cân hoặc béo phì sau khi áp dụng thực đơn ăn chay giảm cân hiệu quả hơn nhóm vẫn tiếp tục ăn thịt, mặc dù cả hai nhóm tiêu thụ cùng một lượng calo.

Ngoài ra, các chất béo bão hòa, thường có nguồn gốc từ thịt và sữa, làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, kéo theo nguy cơ bệnh tim gia tăng. Hạn chế ăn thịt sẽ giúp giảm chất béo bão hòa trong thực đơn và hạ thấp nguy cơ bệnh tim mạch.

Hạ huyết áp

Người ăn chay thường ít có nguy cơ trở thành nạn nhân của căn bệnh cao huyết áp, theo công bố trên tập san Public Health Nutrition. Các nhà khoa học cho biết, nguyên nhân là họ tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ hơn cũng như có khả năng duy trì một cân nặng hợp lý.

Giảm nguy cơ tiểu đường

Theo nghiên cứu do Hiệp hội tiểu đường Mỹ thực hiện, những người ăn chay ít khả năng mắc hội chứng chuyển hóa, nguy cơ dẫn tới tiểu đường tuýp 2, đột quỵ và đau tim. Hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và các sản phẩm từ gia cầm giúp bạn hạ huyết áp, đường huyết, triglycerides cũng như có vòng 2 nhỏ hơn hẳn.

Hạ thấp nguy cơ ung thư

Năm 2002, các nhà khoa học tại ĐH Loma Linda (Mỹ) bắt đầu nghiên cứu kéo dài 10 năm trên 70.000 người tuân theo một thực đơn không thịt. Từ đây, họ đã khám phá ra sợi dây liên kết giữa thực đơn xanh với việc cắt giảm nguy cơ mắc tất cả loại ung thư.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng ăn chay giúp giảm đáng kể ung thư đại - trực tràng và ung thư vú ở phụ nữ.

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Ăn nhiều rau xanh và đậu làm tăng lượng chất xơ cơ thể hấp thụ hàng ngày. Nhờ đó, chức năng tiêu hóa được tăng cường, giảm đầy hơi và hạn chế táo bón. Thực đơn chay có thể thay thế thuốc hỗ trợ tiêu hóa vốn luôn hiện diện trong túi xách mỗi phụ nữ, Dawn Jackson Blatner, tác giả cuốn The Flexitarian Diet cho biết. Cô cũng bật mí rằng lối sống này giúp phái đẹp cân đối hơn, luôn tràn trề năng lượng và thậm chí hấp dẫn hơn.

Giữ cho da luôn tươi trẻ

Ăn chay là một trong những chế độ ăn uống tốt nhất cho da. Trái cây tươi, rau quả và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào giúp tiêu diệt các gốc tự do, thủ phạm gây ra nếp nhăn, vết đốm, tàn nhang - dấu hiệu của tuổi già.

Cải thiện mùi cơ thể

Chế độ ăn không thịt khiến mùi hương cơ thể dễ chịu và hấp dẫn hơn đối với người khác giới, theo nghiên cứu công bố trên Chemical Senses. Theo đó, tình nguyện viên nam giới chia làm 2 nhóm và lần lượt tuân theo chế độ ăn uống có thịt và không thịt. Đồng thời, họ được thu thập mùi cơ thể thông qua một tấm đệm đặt dưới phần nách. Đánh giá nhận được từ phái đẹp là mùi hương cơ thể khi ăn chay “hấp dẫn và dễ chịu hơn hẳn”.

Tâm trạng vui vẻ hơn

Trái cây và rau củ là yếu tố cải thiện tâm trạng có nguồn gốc tự nhiên rất hiệu quả. Các nhà kinh tế và nhà nghiên cứu y tế cộng đồng từ ĐH Warwick và Cao đẳng Dartmouth khảo sát thói quen ăn uống của 80.000 người Anh và nhận thấy, mức độ phấn chấn tinh thần dường như gia tăng theo lượng trái cây, rau củ mà họ bổ sung hàng ngày.

