Ăn gạo mốc dễ tái phát bệnh viêm da dày sừng

Bệnh viêm da dày sừng tái phát ở Quảng Ngãi

Đoàn công tác Bệnh viện Phong Da liễu trung ương Quy Hòa (Bình Định) đã kiểm tra, khám sàng lọc cho người dân thôn Làng Rêu, thuộc huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi. Các chuyên gia y tế xác định ông Phạm Văn Trói mắc bệnh viêm da dày sừng với triệu chứng tổn thương da bàn tay, bàn chân, men gan tăng gấp 3 lần bình thường. Đây là bệnh nhân đầu tiên tái phát bệnh tại địa phương trong khoảng một năm qua.

Đoàn còn kiểm tra vệ sinh môi trường, thực phẩm và gạo của người dân Làng Rêu đang sử dụng; khám sàng lọc, lấy mẫu máu, cấp phát thuốc bổ sung vi chất cho các thành viên gia đình bệnh nhân Trói và gần 20 hộ dân lân cận.

Các chuyên gia y tế thăm khám cho ông Trói ở Trung tâm y tế huyện miền núi Ba Tơ sáng 24/3. Ảnh: T.Phương.

Bác sĩ Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện phong da liễu trung ương Quy Hòa cho biết, đoàn công tác phát hiện một số hộ dân, trong đó có gia đình ông Trói vẫn sử dụng gạo mốc nấu ăn hàng ngày. Độc tố Aflatoxin trong gạo mốc nếu ngấm vào cơ thể trong thời gian dài sẽ có nguy cơ làm tổn thương nội tạng, nhất là gan. Các bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đều có triệu chứng suy gan. Do vậy, cần hạn chế dung nạp độc tố này vào cơ thể.

Theo bác sĩ Hòa, khám lâm sàng các bệnh nhân từng mắc bệnh, đoàn công tác không phát hiện trường hợp nào tái phát, tái nhiễm. Các mẫu máu lấy từ người dân Làng Rêu sẽ được tiếp tục xét nghiệm để có kết luận cuối cùng.

Trước tình hình này, ngành y tế Quảng Ngãi tiếp tục tuyên truyền người dân không sử dụng gạo mốc; đồng thời triển khai các nhóm giải pháp về vệ sinh môi trường, thay đổi sinh hoạt ăn uống hợp vệ sinh… Ngành y khuyến cáo người dân khi phát hiện có dấu hiệu dày sừng, tổn thương lòng bàn tay, bàn chân thì không được tự ý chữa bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc hay cúng bái, mà phải đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế.

Người dân thôn Làng Rêu tái sử dụng gạo mốc. Ảnh: T.Phương.

Ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch xã Ba Điền cho biết, 3 tháng gần đây do ngưng cấp gạo trắng nên nhiều hộ dân quay trở lại ăn gạo cũ. Loại gạo này không được phơi và bảo quản cẩn thận nên phần lớn bị mốc. Chính quyền địa phương lẫn người dân đang băn khoăn, thời gian xuất hiện bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân năm nay trùng khớp với chu kỳ những năm trước (từ tháng 2 đến tháng 5), liệu có phải do nấm trong gạo mốc hay còn nguyên nhân nào khác.

Xã Ba Điền những năm qua lây lan hội chứng viêm da, dày sừng bàn tay bàn chân. 250 người đã mắc bệnh, 24 người tử vong. Thống kê của ngành y tế địa phương, năm 2013 toàn tỉnh Quảng Ngãi có 16 trường hợp tái phát bệnh ở hai huyện vùng cao Ba Tơ và Sơn Hà. Tất cả đều được điều trị khỏi.

Đầu tháng 3/2013, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thông báo căn cứ kết quả nghiên cứu dịch tễ học can thiệp từ tháng 5/2012 đến nay, Bộ Y tế nhận định hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Quảng Ngãi là do độc tố vi nấm, chủ yếu là Aflatoxin, do ăn gạo cũ mốc trên cơ địa người bị thiếu vi chất.

Trí Tín