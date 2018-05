Áp lực chi tiêu y tế lúc về già của nữ cao hơn nam

Đoán tuổi thọ bằng bài kiểm tra đứng lên ngồi xuống / Dấu hiệu bạn sẽ sống thọ đến tuổi 100

Đây là kết quả khảo sát của Ngân hàng HSBC về tương lai hưu trí "Những khởi đầu lành mạnh". Khảo sát thực hiện trên 18.000 người tại 17 thị trường khắp thế giới. Kết quả cho thấy 40% phụ nữ trong độ tuổi lao động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương lo lắng sức khỏe suy yếu ảnh hưởng đến chi tiêu y tế lúc về hưu, con số này ở nam giới là 35%.

39% phụ nữ cho rằng hạn chế về sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng vận động của họ (nam giới là 34%). 37% phụ nữ tham gia khảo sát lo ngại sức khỏe không tốt sẽ giảm khả năng tự chăm sóc bản thân, trong khi 33% nam giới mang nỗi lo này.

Ông Kris Werner, Giám đốc Khối dịch vụ Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản HSBC Việt Nam cho rằng, không có bất ngờ về việc phụ nữ tỏ ra lo ngại nhiều hơn nam về vấn đề tài chính cho y tế khi về hưu. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trung bình phụ nữ có thể sống đến 73 tuổi, nhiều hơn 5 năm so với nam. "Do đó, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo quỹ hưu trí có thể trang trải cho các chi phí y tế lúc về hưu là thách thức hàng đầu đối với phụ nữ", ông nói.

Nhiều người Việt vẫn chưa có sự chuẩn bị cho viễn cảnh này. Khảo sát của HSBC đã chỉ ra rằng số phụ nữ không thể ước tính được chi phí y tế lúc về già chiếm tỷ lệ cao hơn so với nam (59% so với 50%). Trong khi đó Quỹ dân số Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2017 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Thống kê của Tổng Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) công bố đầu năm 2016 cho thấy trên 70% người cao tuổi phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình. 25,5% sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội. Nữ giới chiếm tỷ trọng cao trong số người già và thường phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn nam giới cao tuổi xét về thu nhập, tình trạng sức khỏe cũng như khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế.

Ông Kris Werner cho biết thêm, phụ nữ ngày nay có điều kiện tiếp cận giáo dục tốt hơn. Họ tham gia vào thị trường lao động nhiều hơn và tự mình kiếm thu nhập. Mặc dù vậy còn nhiều người ở trong tình trạng tài chính thiếu ổn định do phải chăm lo cho gia đình và đảm nhận nhiều trách nhiệm khác.

Chính vì vậy, đối với phụ nữ, tìm ra giải pháp để tiết kiệm cho tương lai và quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh càng sớm càng tốt trở nên thực sự quan trọng. "Những nhu cầu cá nhân sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn của cuộc đời, phụ nữ nên thường xuyên đánh giá kế hoạch tài chính đã đặt ra để chắc chắn rằng có sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai", các chuyên gia HSBC nhìn nhận.

Ông Kris Werner cho rằng bảo hiểm y tế rất cần thiết giúp phụ nữ nâng cao sức khỏe cũng như trả chi phí điều trị khi mắc bệnh, nhất là ở tuổi về già.

