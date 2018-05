Bà bầu 6 lần bị bác sĩ chẩn đoán nhầm

Mẹ con chị Gemma Cleghorn Ảnh: express.co.uk.

Cleghorn, 25 tuổi, phải chạy vội đến bệnh viện vì nghĩ mình đang bị chảy máu trong, và vô cùng bất ngờ khi biết thực ra chị đang trở dạ.

Người mẹ trẻ cho hay chị không hề biết rằng mình mang thai. 5 tháng trước đó, xe hơi của chị bị một chiếc xe khác tông phải, móp cả đuôi xe. Một thời gian sau, chị thường xuyên phàn nàn với bác sĩ về tình trạng đau lưng và các chỗ đau khác trên cơ thể, lần nào cũng được bác sĩ an ủi rằng đó là do vụ tai nạn gây ra.

"Ngay cả khi kinh nguyệt của tôi mất, họ cũng cho rằng đó là do tôi stress và ám ảnh về vụ đâm đó", chị nhớ lại.

Chị cùng bạn đời đã rất sốc trước tin có bầu, lại sắp sinh. "Bạn đời của tôi Dave mặt trắng bệnh ra. Chúng tôi không thể tin vào chuyện đó", chị nói.

Cậu bé Alexander ra đời hoàn toàn khỏe mạnh hôm 23/5, dù mẹ cậu đã lo ngại về việc uống quá nhiều thuốc trong thai kỳ mà không biết.

Thực tế, cứ khoảng 450 thai phụ thì có một người không biết mình mang bầu cho đến tuần 20. Và cứ 2.500 người thì có 1 người thậm chí còn vô tư cho đến tận khi lâm bồn, Jena Pincott, tác giả cuốn "Do Chocolate Lovers Have Sweeter Babies?: The Surprising Science of Pregnancy", cho biết.

T. An