Bà bầu mang thai 8 tuần bị vỡ tử cung

Thai phụ bị vỡ tử cung được cứu sống trong gang tấc

Thai phụ vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, da xanh tái, niêm mạc nhợt, huyết áp không ổn định. Trước đó chị có lần sinh non 7 tháng con chết, sau đẻ bị chảy máu phải mổ thắt động mạch tử cung hai bên.

Lần này nhập viện, bác sĩ khám lâm sàng bệnh nhân bụng trướng, tử cung to bằng thai hai tháng, cùng đồ đầy, ấn đau. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh túi thai, có phôi thai nhưng không thấy tim thai.

Bác sĩ phẫu thuật lấy thai, khâu tử cung cho sản phụ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiểu, khoa Sản cùng kíp mổ đã phẫu thuật cho thai phụ. Khi mổ, tử cung người bệnh chảy máu dữ dội do thủng tử cung, túi ối lồi ra ở đáy tử cung. "Đây là một trường hợp vô cùng đặc biệt, thai mới 8 tuần đã gây vỡ tử cung", bác sĩ Hiểu nói.

Bác sĩ cho biết, có nhiều nguyên nhân gây vỡ tử cung ở thai phụ. Có thể do khung xương chậu của người mẹ và thai không tương xứng, khung chậu méo, hẹp, bất thường khung xương chậu. Trường hợp khác là tử cung dị dạng hoặc có sẹo do sinh mổ trước đó, phẫu thuật bóc tách u xơ hoặc nạo phá thai... Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như sang chấn, tử cung yếu, thai nhi quá to hoặc thai nhi bị dị dạng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiểu khuyến cáo, để phòng tránh vỡ tử cung, bà bầu phải hết sức chú ý các dấu hiệu và biểu hiện trong thai kỳ, tuân thủ lịch khám đều đặn để được bác sĩ theo dõi sức khỏe của mẹ và bé. Trường hợp mang thai sau mổ con đầu lòng chưa đầy hai năm cần được theo dõi chặt, siêu âm để chẩn đoán những bất thường của tử cung.

Lê Nga