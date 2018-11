Ba cách phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ

Hapacol 250 với hoạt chất chính là paracetamol có vị cam và ngọt, hỗ trợ giúp bé giảm nhanh cơn sốt. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sản xuất và phân phối. Liên hệ: 0292 389 1433. Giấy phép lưu hành sản phẩm do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp ngày 4/3/2014. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.