Bà mẹ 2 con khổ sở vì bộ ngực quá khủng

Chị Hà khám tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với bộ ngực khổng lồ chảy sệ. Lấy chồng năm 18 tuổi, lần đầu mang thai của chị diễn ra bình thường. Tuy nhiên, từ giữa năm ngoái khi mang thai lần hai, chị thấy ngực to nhanh nhưng chỉ nghĩ là do có bầu. Sau khi sinh, bộ ngực vẫn tiếp tục phát triển dài hơn kèm theo đau, chị không có sữa. Chị vẫn cố chịu đựng do hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, chồng bỏ đi khi thấy chị mắc bệnh. Gần đây, bộ ngực dài quá bẹn, khó chịu, vướng víu trong sinh hoạt và làm việc, chị Hà mới đi viện khám.

Các bác sĩ xác định chị bị phì đại tuyến vú. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh viện sẽ hội chẩn phương án điều trị. Bệnh phì đại tuyến vú hay gặp ở tuổi 18-20 hoặc sau khi sinh nở mà nguyên nhân là rối loạn hormone (thường có tính gia đình).

Bệnh nhân có bộ ngực chảy sệ quá dài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội), hàng năm làm thủ thuật thu gọn tuyến vú cho nhiều chị em bị sa trễ ngực sau sinh nở. Trường hợp sa trễ đến hơn nửa mét do phì đại tuyến vú rất hiếm. Khoa từng phẫu thuật cho bệnh nhân có bộ ngực dài đến 55 cm nặng hơn 4 kg.

Thông thường mỗi bên vú ở nữ nặng 300-350 g, trường hợp bị phì đại có thể nặng tới 1,5-4 kg, dài 30-50 cm khiến người bệnh mặc cảm, khó thở. Nếu để lâu có thể dẫn biến dạng cột sống.

Cách điều trị phì đại tuyến vú hiện nay là phẫu thuật thu gọn có bảo tồn tuyến vú. Bác sĩ sẽ giữ lại cuống nuôi, một phần ống tuyến nên sau khi thu nhỏ, quầng núm vú có cơ hội sống cao hơn, tỷ lệ rối loạn cảm giác rất thấp, bệnh nhân vẫn nuôi con được bằng sữa mẹ.

Hà An

* Tên nhân vật đã được thay đổi.