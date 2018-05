Bà mẹ 20 tuổi ba lần đẻ sinh đôi trong 26 tháng

"Ai cũng cho rằng tôi thật kỳ dị", Danesha chia sẻ. Cô khẳng định mình không hề điều trị sinh sản mà ba lần sinh đôi đều hoàn toàn tự nhiên.

Danesha ôm cặp song sinh Dalanie và Darla mới chào đời tháng trước. Ảnh: ABC Local.

Theo FoxNews, Danesha sinh 2 bé trai Danarius và Desmond cách đây 26 tháng, không may Desmond mất sau đó do biến chứng của sinh non. "Đó là một khoảng thời gian khó khăn", bà mẹ trẻ nhớ lại. Sau đó ít lâu, 2 bé Delilah và Davina chào đời. Đến tháng trước, gia đình Danesha chào đón thêm Dalanie và Darla. Các bé vừa trở về nhà sau 3 tuần nằm tại đơn vị chăm sóc tích cực.

"Tôi hơi hối tiếc vì thời gian sinh nở không phù hợp nhưng rất hạnh phúc bởi được tạo ra sự sống. Không phải mọi phụ nữ đều có thể làm như vậy", Danesha trải lòng.

Bà mẹ trẻ cùng con trai Danarius và 2 con gái Delilah, Davina. Ảnh: DM.

Bác sĩ Elizabeth Wickstorm từ Trung tâm Y tế Shawnee Mission cho biết một bà mẹ đã đẻ con sinh đôi nhiều khả năng sẽ lặp lại điều này. Danesha dự tính kết hôn cùng chồng chưa cưới vào tháng 9 tới. Cặp đôi khẳng định sẽ không có thêm con trong ít nhất 10 năm.

Minh Nhật