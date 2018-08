Bà mẹ Hà Nội 5 năm 4 lần sinh mổ

Chị Giang và chồng có một khởi đầu sinh nở kém may mắn. Năm 2012, chị mang bầu bé đầu lòng nhưng bị băng huyết vì nhau tiền đạo trung tâm. Chị nằm viện hai tuần do mất quá nhiều máu, buộc phải mổ bắt con khi thai mới được 28 tuần. Sinh non, sức khỏe quá yếu nên bé không ở lại được với ba mẹ. "Gia đình giấu, nói rằng con đang nằm trong lồng kính. Mãi sau tôi mới biết con mất, tự trách bản thân không bảo vệ được con, có thời điểm không muốn sống nữa", người mẹ chia sẻ.

Năm 2014, vợ chồng chị Giang lại có tin vui. Bé gái Nhiên An chào đời khỏe mạnh, nặng 3,4 kg. Mọi người nghĩ chị Giang khó có thể sinh con nữa bởi đã đẻ mổ hai lần. Nào ngờ chỉ trong vòng ba năm liên tiếp sau đó, chị sinh thêm 2 con gái và một con trai. Đặc biệt, cả 4 lần sinh đều cách nhau khoảng 12 tháng và đều mổ.

Khi ấy, bé Nhiên An tròn 8 tháng, chị Giang lại có bầu, siêu âm thai đã được 7 tuần. Bác sĩ nói chị vẫn sinh con được nhưng cần phải theo dõi sát thai kỳ. Đầu tháng 5/2015, chị sinh mổ bé gái Nhiên Anh an toàn. 11 tháng sau chị mang bầu lần nữa. Lần này nhìn que thử thai hiện hai vạch, chị vào nhà tắm khóc, không dám nói với mẹ mà chỉ nhắn tin cho chồng. Trong lúc vợ trong cơn bấn loạn, chồng đáp ngắn gọn "có bầu thì để đẻ, thêm con thêm lộc”.

Một lần nữa hai vợ chồng dắt nhau tới bệnh viện gặp bác sĩ bày tỏ mong muốn được giữ con. Bác sĩ tư vấn những rủi ro tiềm ẩn, hướng dẫn cách chăm sóc thai kỳ cẩn thận hơn. Khi ấy chị Giang mới cai sữa cho bé Nhiên Anh.

Chị Giang bên 3 con nhỏ. Ảnh: V.G.

Nuôi hai con nhỏ, lại ốm nghén, chị Giang khá vất vả. May mắn, chị Giang có một người chồng hết mực thương yêu vợ và bố mẹ, anh em hỗ trợ giúp đỡ nên thai kỳ diễn ra suôn sẻ. Giữa tháng 10/2016, bé trai Nhiên Ảnh chào đời khỏe mạnh nặng 3,2 kg.

Vậy là chỉ trong hơn 3 năm, gia đình chị Giang đã chào đón thêm 3 thành viên mới. Người mẹ đã vượt cửa tử nhiều lần để bảo vệ các con nhỏ. Nhiều người nói chị liều lĩnh, nhưng với chị "con cái là của trời cho, mình cần biết ơn và có trách nhiệm".

Bác sĩ khuyến cáo sản phụ hai lần mổ lấy thai thì không nên mang thai nữa vì nguy cơ vỡ tử cung trong lần mang thai sau. Nếu mẹ bị "vỡ kế hoạch", mang thai sớm sau khi đẻ mổ, thì cần được bác sĩ theo dõi thai kỳ cẩn trọng, tránh các biến chứng như nứt vết mổ, vỡ tử cung...

Lê Nga