Bác sĩ chặn đường máu để bỏ 'đói' bướu thận bệnh nhân

Bệnh nhân ở TP HCM được chẩn đoán mang bướu thận từ hơn một năm trước nhưng không điều trị vì sợ cắt thận. Cách đây 3 tháng bà đau vùng hông lưng và tiểu máu ồ ạt, vào Bệnh viện Bình Dân cấp cứu.

Kết quả chụp CT cho thấy người bệnh có bướu mỡ cơ mạch thận bên phải kích thước rất to 87x121x100 mm. Bướu đang chảy máu đe dọa tính mạng bệnh nhân. Mong muốn bảo tồn thận cho người phụ nữ, các bác sĩ hội chẩn quyết định tiến hành can thiệp nội mạch cầm máu cấp cứu thay vì mổ mở cắt thận như trước đây.

Trong lúc xử trí, các bác sĩ phát hiện bướu đang chảy máu vào vùng quanh thận, các mạch máu nuôi bướu cũng khó tiếp cận do tình trạng tăng sinh mạch máu và đường đi khá ngoằn ngoèo, gập góc. Với kinh nghiệm can thiệp cấp cứu gần 40 bệnh nhân bị bướu mỡ cơ mạch thận trước đó, các bác sĩ đã khống chế tình trạng chảy máu và chặn nguồn máu nuôi bướu ở người phụ nữ.

24 giờ sau can thiệp, bệnh nhân đã xuất viện với các xét nghiệm kiểm tra chức năng thận bình thường. Kết quả chẩn đoán hình ảnh đánh giá sau 3 tháng cho thấy khối bướu dần tiêu nhỏ, giảm 25% thể tích vì không còn nhận được máu nuôi. Phần thận còn lại cũng được bảo tồn.

Bác sĩ can thiệp cấp cứu cho nữ bệnh nhân. Ảnh: T.N.

Bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch Tiết niệu Sinh dục, Bệnh viện Bình Dân cho biết bướu mỡ cơ mạch thận là một dạng bướu thận lành tính, thường được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ. Bướu rất nguy hiểm nếu to trên 40 mm, nguy cơ biến chứng như chèn ép các cơ quan lân cận, vỡ gây chảy máu đột ngột có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Trước đây giải pháp điều trị là phẫu thuật bảo tồn thận hoặc cắt thận toàn phần đối với bướu to. Tuy nhiên khi cắt bảo tồn thận, người bệnh có nguy cơ cao bị cắt toàn bộ thận do sự phân bố mạch máu rất phức tạp. Hiện nay giải pháp can thiệp nội mạch giúp người bệnh không cần gây mê, vị trí can thiệp chỉ là một mũi tiêm thuốc nhỏ, không sẹo mổ, quá trình hồi phục nhanh, nằm viện 1-2 ngày. Giải pháp này do chặn đường cung cấp máu cho khối u khiến nó tự teo nhỏ mà không cần phẫu thuật.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nếu phát hiện có bướu mỡ cơ mạch thận lớn, bị biến chứng như đau lưng, tiểu máu, thận ứ nước... nên đến các bệnh viện chuyên khoa về phẫu thuật tiết niệu để được thăm khám, chọn phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời.

Lê Phương